Makyajı ve estetiği bıraktı! Pamela Anderson Met Gala'ya doğallığıyla damga vurdu

Başrolde yer aldığı "Sahil Güvenlik" (Baywatch) dizisiyle 90'lı yıllara damgasını vuran dünyaca ünlü Kanadalı oyuncu Pamela Anderson, artık makyaj yapmamaya karar vermişti.

Anderson'ın makyaj yapmama kararının ardından acıklı bir hikaye yattığı öğrenilmişti.

Uzun yıllar ünlü oyuncunun makyaj sanatçılığını yapan Alex Vogel, 2019'da meme kanserinden hayatını kaybetmişti. Bu acı kayıp sonrası Anderson, Elle dergisine verdiği röportajda, “O, en iyisiydi. Onu kaybettiğimden beri, Alexis olmadan hiç makyaj yapmamak benim için daha iyi" demişti.

Makyajsız büyük etkinliklere de katılan Anderson bu sefer Met Gala'da ortaya çıktı. 5 Mayıs Pazartesi günü New York City’de Metropolitan Sanat Müzesi’nde düzenlenen etkinlikte oyuncu, payetler ve kristallerle süslenmiş göz alıcı bir Tory Burch elbise ile boy gösterdi.

Son dönemde benimsediği sade güzellik anlayışına uygun olarak, makyajını da minimumda tutarak pembe tonlarda allık ve hafif bir ruj tercih eden Anderson sosyal medyada beğeni topladı.