Mal varlığı say say bitmeyen Bülent Ersoy 16 bin TL borcunu almak için olay çıkardı! Dekontları paylaşıp sildi

Mal varlığıyla son dönemde gündeme gelen Bülent Ersoy, “Marmaris’te bir adam var. Apartmanlar bir şeyler…” diyerek şaşırtmıştı. “Artık nelerim var, onları da unuttum" diyen Diva'nın mal varlığı say say bitmiyor.

Bülent Ersoy'un İstanbul'da 28 daire ve ultra lüks 4 villası, Antalya Marmaris ve Muğla Bodrum'da villası, İstanbul Fenerbahçe'de saunası, Antalya Fethiye'de benzinlik, 30 metrelik lüks yatı, kiraya verdiği vinç ve dozerleri bulunuyor.

Ancak Ersoy verdiği borcun da peşini asla bırakmıyor. Diva son olarak sosyal medyada borç verdiği bir kişiyi fena ifşaladı.

DEKONTLARI DA PAYLAŞTI

Berkay T. isimli şahısa verdiği 16 bin TL'nin peşine düşen Bülent Ersoy, 16 bin TL'sini geri istediğini paylaştı.

'İnsani duygularla acıdığım için gönderdiğim 16 bin lira hesabıma yatacak' diyerek net konuşan Bülent Ersoy, ayrıca hesabından yapılan ve toplamı 16 bin TL eden iki çıkışın da dekontunu paylaştı.

Ancak Diva yaşananlar gündem olunca rahatsız olmuş olacak ki bu paylaşımları daha sonra hesabından sildi. Sosyal medyada ise peşine düştüğü tutar dile düştü.