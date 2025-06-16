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Manço ailesinin acı günü! Barış Manço'nun kardeşi İnci Manço İlbay hayatını kaybetti

Usta sanatçı merhum Barış Manço'nun kız kardeşi İnci Manço İlbay, geçirdiği kalp krizi sonucu 80 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti.

Manço ailesinin acı günü! Barış Manço'nun kardeşi İnci Manço İlbay hayatını kaybetti
Begüm Özkaynak

Edinilen bilgiye göre, İnci Manço İlbay, sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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80 yaşında hayata veda eden İlbay'ın, Karacaahmet Mezarlığı'ndaki Manço Aile Kabristanı'nda ağabeyi Savaş Manço'nun yanına defnedilmesi bekleniyor.

Oğlunu geçen sene kaybeden İnci Manço İlbay, biri kız iki çocuk annesiydi.

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BARIŞ MANÇO'NUN ESKİ EŞİ DUYURDU

Barış Manço'nun eski eşi Lale Manço Ahıskalı da sosyal medya hesabından vefat haberini duyurarak, "Sevgili kardeşim, dostum, arkadaşım İnci Manço İlbay'ı kaybetmenin acısını yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

(AA)

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Doğukan Manço Barış Manço
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