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Rapçi Poizi'nin konseri karıştı! Tekme ve yumruklu kavga kamerada

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Rapçi Poizi Beyoğlu'nda sahne aldı. Konserin önüne ise çıkan kavga geçti. Tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı kavgaya polis ve özel güvenlik görevlileri müdahale etti. Yaşananlar ise saniye saniye kamerada.

Olay, 29 Ağustos Cumartesi günü akşam saatlerinde Kasımpaşa Kızılay Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 21.00’de başlayan rapçi Poizi konserini izleyenler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Rapçi Poizi nin konseri karıştı! Tekme ve yumruklu kavga kamerada 1

TEKME VE YUMRUKLU KAVGA ÇIKTI

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga nedeniyle konser alanında arbede yaşanırken, polis ve özel güvenlik görevlileri araya girerek tarafları ayırdı.

Rapçi Poizi nin konseri karıştı! Tekme ve yumruklu kavga kamerada 2

KAVGA ANLARI KAMERADA

Konser sırasında yaşanan kavga, çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kalabalığın ortasında tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı, polis ve özel güvenlik görevlilerinin kavgaya müdahale ettiği anlar görülüyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
konser rapçi
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