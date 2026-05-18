Manifest dünya sahnesine açılıyor: Efsane menajer John Giddings ile anlaşma

Manifest, müzik kariyerinde dikkat çeken bir adım attı. Madonna, Céline Dion, The Rolling Stones ve David Bowie gibi dünya yıldızlarının turnelerini yöneten ünlü menajer John Giddings, Türk grupla küresel iş birliğini duyurdu.

Şubat 2025’te Hypers New Media tarafından düzenlenen Big5 yarışmasının ardından kurulan grup; Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay’dan oluşuyor.

Uzun süredir grubu takip ettiği belirtilen John Giddings, İstanbul Ülker Arena’daki kapalı gişe konseri izlemek üzere Türkiye’ye geldi. Binlerce kişinin katıldığı konserin ardından taraflar arasında aylardır devam eden görüşmelerin resmiyet kazandığı açıklandı.

Grubun uluslararası potansiyele sahip olduğunu belirten Giddings, Manifest’in sahne performansı, müzikal kimliği ve görsel dünyasıyla dünya standartlarında bir ekip olduğunu ifade etti. Giddings, grubun kısa süre içinde dünyanın farklı noktalarında da büyük konserler vereceğine inandığını söyledi.

Tolga Akış da iş birliğinin ardından Manifest için somut küresel adımların atılacağını belirtti. Londra merkezli bir ekiple çalışacaklarını ifade eden Akış, anlaşmanın grubun global hedefleri açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi.

Kısa sürede Türkiye’nin en dikkat çeken gençlik fenomenlerinden biri haline gelen Manifest, ilk albümü “Manifestival” ile Spotify’da en çok dinlenen grup albümleri arasında yer aldı. Grubun “Arıyo” isimli şarkısı ise 68. Grammy Ödülleri’nde “En İyi Pop Düet/Grup Performansı” kategorisinde değerlendirmeye alındı.

Daha önce Ajda Pekkan ve Kenan Doğulu ile gerçekleştirdikleri düetlerle de adından söz ettiren grup, bu yaz Balkanlar’ın önemli organizasyonlarından biri olan Sunny Hill Festival sahnesinde yer alacak.

Haziran 2025’te yayımlanan “Manifestival” albümü, ilk 24 saatte YouTube’da 5 milyon izlenme ve Spotify’da 4 milyon dinlenmeye ulaştı. Albümde yer alan 11 şarkının tamamı Türkiye’nin en çok dinlenen ilk 50 şarkısı arasına girdi.

Müzik kariyerlerinin ilk aylarında büyük bir çıkış yakalayan grup, İstanbul Festivali tarihinin en kalabalık konserlerinden birine imza atarken, biletleri kısa sürede tükenen Harbiye konseriyle de dikkat çekti.

Manifest ayrıca Flormar No.7 Influencer Awards, Altın Geyik Ödülleri, Kristal Marmara Ödülleri, Ticketmaster Awards ve Powertürk Music Awards dahil olmak üzere birçok organizasyonda ödül kazandı.