Manifest grubunun yeni evi sosyal medyayı salladı! Asansörlü, dans stüdyolu ve fizyoterapi odalı... 'Saray yavrusu'

Türkiye’nin yeni kız grubu Manifest; şarkıları, dansları, şovları ve konserleriyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Şimdilerde attıkları her adımları olay olan Manifest grubu yeni evlerine taşınacaklarını duyurdu. Manifest'in 3 katlı ve asansörlü evi sosyal medyada beğeni topladı.

Öznur Yaslı İkier

Manifest grubunun üyeleri; Sueda, Hilal, Lidya, Zeynep, Mina ve Esin Türkiye’nin yeni kız müzik grubunun üyesi olabilmek için ‘Big 5 Türkiye’ yarışmasına katıldı.

Elemeleri geçenler, 6 ay kamp ortamında çeşitli eğitimler gördü ve ortaya 6 üyeli ‘Manifest’ grubu çıktı. Müzik ve dans tutkusunun bir araya getirdiği grup üyeleri kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Manifest grubunun yeni evi sosyal medyayı salladı! Asansörlü, dans stüdyolu ve fizyoterapi odalı... Saray yavrusu 1

Şimdilerde şarkıları, dansları ve şovlarıyla dikkat çeken Manifest grubu yeni evleriyle sosyal medyanın gündemine oturdu. 3 odalı evlerinden taşınmaya hazırlanan kızlar yeni evlerinin ilk vlogunu çekti.

Manifest grubunun yeni evi sosyal medyayı salladı! Asansörlü, dans stüdyolu ve fizyoterapi odalı... Saray yavrusu 2

Kendi YouTube sayfalarında yayınladıkları videoda evlerinin odalarını tek tek gezdirdiler. Manifest grubun yeni evi 3 katlı ve asansörlü.

Manifest grubunun yeni evi sosyal medyayı salladı! Asansörlü, dans stüdyolu ve fizyoterapi odalı... Saray yavrusu 3

Geniş bir bahçeye sahip olan evde dans stüdyosu ve fizyoterapi odası bile planlanmış.

Manifest grubunun yeni evi sosyal medyayı salladı! Asansörlü, dans stüdyolu ve fizyoterapi odalı... Saray yavrusu 4

YORUM YAĞDI

Manifest grubunun yeni evine sosyal medyada; 'ev değil saray yavrusu', 'yeni eviniz hayırlı olsun', 'baya konforlu görünüyor', 'bunu hak ettiniz' gibi yorumlar yapıldı.

Manifest grubunun yeni evi sosyal medyayı salladı! Asansörlü, dans stüdyolu ve fizyoterapi odalı... Saray yavrusu 5

Manifest grubunun yeni evi sosyal medyayı salladı! Asansörlü, dans stüdyolu ve fizyoterapi odalı... Saray yavrusu 6

Manifest
