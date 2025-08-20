Manifest grubunun yeni evi sosyal medyayı salladı! Asansörlü, dans stüdyolu ve fizyoterapi odalı... 'Saray yavrusu'

Manifest grubunun üyeleri; Sueda, Hilal, Lidya, Zeynep, Mina ve Esin Türkiye’nin yeni kız müzik grubunun üyesi olabilmek için ‘Big 5 Türkiye’ yarışmasına katıldı.

Elemeleri geçenler, 6 ay kamp ortamında çeşitli eğitimler gördü ve ortaya 6 üyeli ‘Manifest’ grubu çıktı. Müzik ve dans tutkusunun bir araya getirdiği grup üyeleri kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Şimdilerde şarkıları, dansları ve şovlarıyla dikkat çeken Manifest grubu yeni evleriyle sosyal medyanın gündemine oturdu. 3 odalı evlerinden taşınmaya hazırlanan kızlar yeni evlerinin ilk vlogunu çekti.

Kendi YouTube sayfalarında yayınladıkları videoda evlerinin odalarını tek tek gezdirdiler. Manifest grubun yeni evi 3 katlı ve asansörlü.

Geniş bir bahçeye sahip olan evde dans stüdyosu ve fizyoterapi odası bile planlanmış.

YORUM YAĞDI

Manifest grubunun yeni evine sosyal medyada; 'ev değil saray yavrusu', 'yeni eviniz hayırlı olsun', 'baya konforlu görünüyor', 'bunu hak ettiniz' gibi yorumlar yapıldı.