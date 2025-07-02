Mardin'de çok yoruldu! Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal sezonun yorgunluğunu atıyor! Peş peşe bikinili pozlar...

Mardin'de çekilen, Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de hayat verdiği 'Alya Albora' karakteri ile televizyon ekranlarında fırtınalar estiren Sinem Ünsal sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıktı.

Bir süredir meslektaşı Berk Cankat ile aşk yaşayan güzel oyuncu sevgilisiyle birlikte çıktığı Bodrum tatilinden peş peşe paylaşımlar yapıyor.

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa bikinili pozlarıyla dikkat çekti. Ünsal paylaşımına; 'Bu tatilde çok şımardım' notunu düştü.

YORUM YAĞDI

Sinem Ünsal'ın peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü isme sosyal medyada; 'maşallah', 'çok güzelsin', 'ekranlarda büyülüyorsun', 'enerjin çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.