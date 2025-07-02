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Mardin'de çok yoruldu! Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal sezonun yorgunluğunu atıyor! Peş peşe bikinili pozlar...

Ozan Akbaba ile başrolünü paylaştığı Uzak Şehir dizisinde hayat verdiği 'Alya' karakteri ile adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Sinem Ünsal şimdilerde sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıktı. Bodrum tatilinden peş peşe paylaşımlar yapan güzel oyuncu bu defa bikinili pozlarıyla dikkat çekti.

Mardin'de çok yoruldu! Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal sezonun yorgunluğunu atıyor! Peş peşe bikinili pozlar...
Öznur Yaslı İkier

Mardin'de çekilen, Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de hayat verdiği 'Alya Albora' karakteri ile televizyon ekranlarında fırtınalar estiren Sinem Ünsal sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıktı.

Mardin de çok yoruldu! Uzak Şehir in Alya sı Sinem Ünsal sezonun yorgunluğunu atıyor! Peş peşe bikinili pozlar... 1

Bir süredir meslektaşı Berk Cankat ile aşk yaşayan güzel oyuncu sevgilisiyle birlikte çıktığı Bodrum tatilinden peş peşe paylaşımlar yapıyor.

Mardin de çok yoruldu! Uzak Şehir in Alya sı Sinem Ünsal sezonun yorgunluğunu atıyor! Peş peşe bikinili pozlar... 2

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa bikinili pozlarıyla dikkat çekti. Ünsal paylaşımına; 'Bu tatilde çok şımardım' notunu düştü.

Mardin de çok yoruldu! Uzak Şehir in Alya sı Sinem Ünsal sezonun yorgunluğunu atıyor! Peş peşe bikinili pozlar... 3

YORUM YAĞDI

Sinem Ünsal'ın peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Mardin de çok yoruldu! Uzak Şehir in Alya sı Sinem Ünsal sezonun yorgunluğunu atıyor! Peş peşe bikinili pozlar... 4

Ünlü isme sosyal medyada; 'maşallah', 'çok güzelsin', 'ekranlarda büyülüyorsun', 'enerjin çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.

Mardin de çok yoruldu! Uzak Şehir in Alya sı Sinem Ünsal sezonun yorgunluğunu atıyor! Peş peşe bikinili pozlar... 5

Mardin de çok yoruldu! Uzak Şehir in Alya sı Sinem Ünsal sezonun yorgunluğunu atıyor! Peş peşe bikinili pozlar... 6

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Anahtar Kelimeler:
Sinem Ünsal Uzak Şehir
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