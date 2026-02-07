MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Margot Robbie Dilara Fındıkoğlu'nu tercih etti! Özel tasarım beğeni topladı

Son dönemde uluslararası arenada adından sıkça söz ettiren Türk modacı Dilara Fındıkoğlu, tasarımlarıyla ünlülerin gözdesi haline geldi. Margot Robbie'nin seçimi de Türk modacı oldu. Kıyafet sosyal medyada konuşuldu.

Margot Robbie Dilara Fındıkoğlu'nu tercih etti! Özel tasarım beğeni topladı

Dilara Fındıkoğlu, son yıllarda moda dünyasında adeta bir fenomen haline geldi. Londra merkezli Türk tasarımcı, avangart ve provokatif tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle ünlülerin kırmızı halı ve özel etkinliklerde Fındıkoğlu imzalı kıyafetleri tercih etmesi, genç tasarımcının popülaritesini katlayarak artırıyor.

Son olarak, Hollywood yıldızı Margot Robbie'nin vintage Galliano elbisesiyle kombinlediği Dilara Fındıkoğlu tasarımı, moda eleştirmenlerinden tam not aldı.

Margot Robbie Dilara Fındıkoğlu nu tercih etti! Özel tasarım beğeni topladı 1

Robbie'nin bu tercihi, Fındıkoğlu'nun sadece modern tasarımlarıyla değil, aynı zamanda vintage parçalarla da uyum sağlayabilen çok yönlü bir tasarımcı olduğunu gösterdi.

Dilara Fındıkoğlu sosyal medyadan kıyafetin tasarım sürecini de paylaşarak adından söz ettirdi. Modacı şu ifadeleri kullandı:

Margot Robbie Dilara Fındıkoğlu nu tercih etti! Özel tasarım beğeni topladı 2

"Margot Robbie, Uğultulu Tepeler filminin Londra galası için özel olarak tasarlanan Dilara imzalı bir kıyafet giydi. Robbie’nin görünümü, Emily Brontë’nin saçından yapılmış bileziğin bir replikasıyla tamamlandı.

HER ADIMINI ANLATTI

Margot için, ipek tül fantôme kumaştan, korseli ve arkası toplanmış ipek Fransız şifon kuyruklu bir elbise tasarladık. Baştan sona balenlerle güçlendirilmiş olan bu haute couture tasarım, markamızın imzası haline gelen heykelsi ve feminen silueti yansıtıyor.

Margot Robbie Dilara Fındıkoğlu nu tercih etti! Özel tasarım beğeni topladı 3

Charlotte’un yas bileziğinden ilham alan tasarımda, Anne ve Emily Brontë’nin saç rengine birebir uyacak şekilde sentetik saçlar elde boyandı ve aralarındaki bağı simgelemesi için tek tek örülerek bir araya getirildi. Farklı örgü teknikleriyle çalışılarak elbise; Viktorya dönemine ait yas saç çiçekleri, örgüler ve antika broşlarla süslendi ve Viktorya dantelleriyle tamamlandı.

Elbise, yas çiçekleriyle detaylandırılmış örgülü askılarla zarif bir şekilde taşınırken; bu askılar, dokuma saçlar ve saten kurdelelerle süslenmiş ipek şifon bir choker’a bağlandı. Elde boyanmış antika danteller göğüs kısmına dökümlü şekilde yerleştirilirken, kalça bölümünde romantik bir şekilde büzgülü detaylar ve aşağı doğru süzülen ipek şifon fırfırlar kullanıldı."

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İddialı pozlar! Beyaz büstiyeriyle fiziğini sergilediİddialı pozlar! Beyaz büstiyeriyle fiziğini sergiledi
Cemile'yi görenler şaştı kaldı! Başörtüsünü çıkarıp...Cemile'yi görenler şaştı kaldı! Başörtüsünü çıkarıp...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Margot Robbie Dilara Fındıkoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Kante, Guendouzi ve Cherif Fenerbahçe’nin Avrupa kadrosunda

Kante, Guendouzi ve Cherif Fenerbahçe’nin Avrupa kadrosunda

Nagehan Alçı Habertürk'ten kovuldu mu? "Tazminatımı alıp..."

Nagehan Alçı Habertürk'ten kovuldu mu? "Tazminatımı alıp..."

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

"Saatli bombadır" diyerek uyardı! Mert Başaran'dan ezber bozan sözler

"Saatli bombadır" diyerek uyardı! Mert Başaran'dan ezber bozan sözler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.