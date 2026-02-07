Margot Robbie Dilara Fındıkoğlu'nu tercih etti! Özel tasarım beğeni topladı

Dilara Fındıkoğlu, son yıllarda moda dünyasında adeta bir fenomen haline geldi. Londra merkezli Türk tasarımcı, avangart ve provokatif tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle ünlülerin kırmızı halı ve özel etkinliklerde Fındıkoğlu imzalı kıyafetleri tercih etmesi, genç tasarımcının popülaritesini katlayarak artırıyor.

Son olarak, Hollywood yıldızı Margot Robbie'nin vintage Galliano elbisesiyle kombinlediği Dilara Fındıkoğlu tasarımı, moda eleştirmenlerinden tam not aldı.

Robbie'nin bu tercihi, Fındıkoğlu'nun sadece modern tasarımlarıyla değil, aynı zamanda vintage parçalarla da uyum sağlayabilen çok yönlü bir tasarımcı olduğunu gösterdi.

Dilara Fındıkoğlu sosyal medyadan kıyafetin tasarım sürecini de paylaşarak adından söz ettirdi. Modacı şu ifadeleri kullandı:

"Margot Robbie, Uğultulu Tepeler filminin Londra galası için özel olarak tasarlanan Dilara imzalı bir kıyafet giydi. Robbie’nin görünümü, Emily Brontë’nin saçından yapılmış bileziğin bir replikasıyla tamamlandı.

HER ADIMINI ANLATTI

Margot için, ipek tül fantôme kumaştan, korseli ve arkası toplanmış ipek Fransız şifon kuyruklu bir elbise tasarladık. Baştan sona balenlerle güçlendirilmiş olan bu haute couture tasarım, markamızın imzası haline gelen heykelsi ve feminen silueti yansıtıyor.

Charlotte’un yas bileziğinden ilham alan tasarımda, Anne ve Emily Brontë’nin saç rengine birebir uyacak şekilde sentetik saçlar elde boyandı ve aralarındaki bağı simgelemesi için tek tek örülerek bir araya getirildi. Farklı örgü teknikleriyle çalışılarak elbise; Viktorya dönemine ait yas saç çiçekleri, örgüler ve antika broşlarla süslendi ve Viktorya dantelleriyle tamamlandı.

Elbise, yas çiçekleriyle detaylandırılmış örgülü askılarla zarif bir şekilde taşınırken; bu askılar, dokuma saçlar ve saten kurdelelerle süslenmiş ipek şifon bir choker’a bağlandı. Elde boyanmış antika danteller göğüs kısmına dökümlü şekilde yerleştirilirken, kalça bölümünde romantik bir şekilde büzgülü detaylar ve aşağı doğru süzülen ipek şifon fırfırlar kullanıldı."