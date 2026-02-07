MAGAZİN

Nagehan Alçı Habertürk'ten kovuldu mu? Açıklama yaptı

Son günlerde depremzedelere yönelik yorumları sebebiyle tepki çeken Nagehan Alçı'nın Habertürk'ten kovulduğu iddia edildi. Nagehan Alçı kovulma iddiaları sonrası açıklama yaptı.

Depremzedelere yönelik sözleriyle kamuoyunda büyük tepki toplayan Nagehan Alçı’nın Habertürk’teki görevine son verildiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Peki Nagehan Alçı kovuldu mu, Habertürk’ten neden ayrıldı, TMSF’den resmi bir açıklama geldi mi? İşte yaşanan son gelişmeler…

Konteyner kentlerdeki yaşam koşullarına dair "gözlemlerini" aktaran Alçı, bazı depremzedelerde "para harcama refleksinin kaybolduğunu" ve bir "rehavet" oluştuğunu iddia etmişti.

TMSF yönetimindeki Habertürk’te köşe yazarlığı yapan Alçı’nın, tartışma yaratan açıklamalarının ardından yazar kadrosundan çıkarıldığı, adının ve fotoğrafının yalnızca “Yazar Arşivi” bölümünde yer aldığı öne sürüldü.

EKOL TV'Yİ TERCİH ETMİŞ

Nagehan Alçı haberin yayılmasının ardından 'kovuldu' iddialarına şu sözlerle yanıt verdi:

"Hakkımda çıkan yalan haberleri düzeltmek adına bir açıklama yapmak isterim… Ekol Tv’de sabah yayınlarına başlayınca full time başka bir kanalın programcısı haline geldiğim için Habertürk ve Ekol arasında bir tercih yapmam gerekti, bu nedenle Ekol ile anlaştıktan kısa süre sonra TMSF yönetimi ile el sıkışarak, dostça ve tazminatımı alarak Habertürk’ten ayrıldım. Bu dediğim gelişmenin üzerinden yaklaşık üç ay geçti, basit bir google taraması ile bulunabilecek bir gerçek bu ama maksat haber yapmak değil iftira ve çamur atmak!"

Nagehan Alçı
