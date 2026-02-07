Hülya Avşar'ın başörtüsü yorumu sosyal medyayı ikiye böldü

Oyunculuk kariyerine verdiği arayı 'Aynı Yağmur Altında' projesiyle sonlandıran Hülya Avşar dizide 'Fazilet' rolüne hayat verecek.

atv ekranlarında yayınlanacak olan yeni projede 'Fazilet' karakterine hayat verecek olan Avşar dizide tesettürlü görünümüyle beğeni topladı. Görünümüyle ilgili muhabirlere konuşan Hülya Avşar şunları söyledi:

“O kadar şık olabiliyor ki, normal günlük hayatında da bunu kullanabilirsin. Başörtüsünü, başını örtmeyen kişilerin de kullandığını görüyoruz. Ben de günlük hayatıma entegre edebilirim, çok şık çünkü.”

Avşar’ın bu sözleri sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Açıklamaların sosyal medyada yayılmasının ardından birçok kullanıcı Hülya Avşar’a eleştiriler yöneltti. Bazı kullanıcılar ifadeleri duyarsız bulurken "Sanki aksesuar gibi bahsetmiş", "Sanırsın toka takıyor", "Yine saçmalamış" derken bazıları da şarkıcıya destek verdi.