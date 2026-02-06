Fenerbahçe maçı öncesi meydan okudu: "Bizde Kanté'den iyi futbolcular var"

Fenerbahçe'nin N'Golo Kanté transferinin yankıları sürüyor. Pazartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Gençlerbirliği'nin Başkanı Arda Çakmak, katıldığı canlı yayın programında Fenerbahçe'ye adeta meydan okudu.

GENÇLERBİRLİĞİ BAŞKANI ÇAKMAK'TAN İDDİALI KANTE SÖZLERİ

Bir futbolsever olarak Kanté'nin dünya futbolundaki yerinin ayrı olduğunu belirten Çakmak, Gençlerbirliği'nde Kanté kadar iyi oyuncular olduğunu belirtti.

"GENÇLERBİRLİĞİ'NDE DAHA İYİ FUTBOLCULAR VAR"

"Bir fubolsever olarak söylüyorum ki Kanté, dünya futbolunda önemli bir isim ve yeri var. Ama Gençlerbirliği Başkanı olarak da şunu söylüyorum, bizde Kanté’den daha iyi futbolcular var.

"İYİ OLAN KAZANACAK"

İyi olan pazartesi günü görülecek, iyi olan da kazanacak. Kante'nin kariyerini kimse tartışamaz, çok büyük bir isim. Ama Gençlerbirliği'nde de en az onun kadar büyük isimler var."