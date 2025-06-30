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MasterChef Ayşe Ekiz ve Beyza neden küstü? "Çok ayıp yaptığı" diyerek yaşananları anlattı

MasterChef 2024'de en çok konuşulan Ayşe Ekiz ve Beyza arasında soğuk rüzgarlar esiyordu. Ayşe Ekiz'in finale de gitmemesi iddiaları güçlendirmişti. Ayşe Ekiz neden Beyza'ya küstüğünü ilk defa anlattı.

MasterChef Ayşe Ekiz ve Beyza neden küstü? "Çok ayıp yaptığı" diyerek yaşananları anlattı
Kubra Akalın

Masterchef Türkiye'nin 2024 yılında yayınlanan sezonunda yarışmada çok popüler ii isim vardı: Beyza ve Ayşe Ekiz.

Yarışmaya yayladan başvuru yaparak adından söz ettiren Ayşe yarışma boyunca sık sık gündeme geldi. Ayşe Ekiz elendikten sonra da gündem olmaya devam etti. Ekiz MasterChef finaline katılmayınca herkesle küs olduğu iddia edildi.

Ayşe "Çok hastaydım. Annemle babam da bu halde gidemezsin dediler yoksa öyle bir durum yok. Yani evet genel olarak zaten hal hatır sorduğum oradan birkaç kişi var. Kimseyle de kavga etmedim hiç" dedi.

MasterChef Ayşe Ekiz ve Beyza neden küstü? "Çok ayıp yaptığı" diyerek yaşananları anlattı 1

"DALGA GEÇTİ BENİMLE"

Ayşe Ekiz ile Beyza'nın arasının bozuk olduğu iddiaları da vardı. Ayşe Ekiz aylar sonra Beyza'ya neden küstüğünü anlattı. Battal Kaan Özdemir'in Youtube programına konuk olan Ayşe, Beyza ile küslüğüne dair şunları söyledi:

MasterChef Ayşe Ekiz ve Beyza neden küstü? "Çok ayıp yaptığı" diyerek yaşananları anlattı 2

"Ben Beyza'yı çok seviyordum çok da yakın arkadaştık yani önceden, küslüğüm yoktu küs de değildim, sorunum olmadı asla. Beril'in telefonunda bir arıza vardı. Instagram ile alakalı bir arıza. Ben de Instagram'dan hiç anlamam. Yeni açmıştım o dönem ve bilmediğim için birilerine soruyordum sürekli. Sürekli Beyza'dan yardım alıyordum. Sonra Beril arkadaşlar Instagram'dan anlayanınız var mı diye sordu. Beyza da gülerek Ayşe çok güzel anlar dedi. Yani dalga geçti benimle. O yüzden bir kırıldım bir daha da düzen tutmadı yani bu."

Ayşe devamında "Ya yani çok ayıp yaptığı. Çok ağırıma gitti, ağladım sonra" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
MasterChef Beyza Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Beyzada hep kendini üstün görme tutumu vardı,aylarca izledik zaten.
Bunda alınacak hiç bir şey göremedim ? aniden ünlü olmanın verdiği kırılganlık sadece.. Bir erkek başka bir erkeğe söylese komik olurdu.
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