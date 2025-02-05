MasterChef Beyza Rize'ye gitti! Pozları mest etti: Yine yıkılıyor güzelliğin...

MasterChef 2024'te favori isimler arasında gösterilen ancak finale kalamayan Beyza Huri Aydın geniş bir fan kitlesine sahip. Sezonun başarılı isimlerinden olan Beyza Huri Aydın, MasterChef'te dış çekim sırasında yüzüne kızgın yağ döküldükten sonraki süreçte uzun bir tedavi süreci yaşamış sonrasında yarışmaya devam etmişti.

Beyza Huri Aydın o dönemde kurgu iddialarıyla suçlansa da yüzünün yanmış halini göstererek iddialara nokta koymuştu.

Fransa'da doğup büyüyen 23 yaşındaki Beyza Aydın yarışma sonrasında sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya başladı.

Fransa'da pastacılık yaparken yarışmaya katılan Beyza son olarak Rize'ye gitti. Rize'den pozlarını paylaşan Beyza Huri'ye beğeni yağdı.



"Rize kültürüne ayak uydurmaya çalıştım. Puşi yakıştı mı?" diye soran Beyza'ya yorum yağdı.

Beyza Huri'yi görenler "Doğal güzellik", "Güzele ne yakışmaz yıkılıyorsun", "Konya kusura bakma bu kız Rizeli olmuş", "Tek kelimeyle muhteşem olmuşsun" yorumlarında bulundu.