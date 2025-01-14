MasterChef Beyza yarışmanın ardından canlı yayındaki itirafıyla gündemde! Eleneceğini anlayınca bakın ne yapmış

MasterChef Türkiye ile tanıdığımız Beyza Huri Aydın yarışmayı beşinci olarak tamamlamıştı. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Beyza arkadaşlarıyla açtığı canlı yayındaki itiraflarıyla gündem oldu.

MasterChef'in sevilen isimleri Beyza, Eda ve Erim canlı yayında mantı yaparak sohbet etti. Beyza 'Eleneceğimin farkındaydım. Ara verdiğimizde gidip rujumu filan tazeledim.' dedi.

Erim de eleneceğini hissettiği gün gidip tıraş olduğunu ve saçını düzelttirdiğini itiraf etti. MasterChef yarışmacılarının bu itirafları kısa sürede gündem oldu.

ONUR İLE AŞK YAŞIYOR MU?

MasterChef başladığından beri en çok konuşulan konulardan biri Onur ve Beyza arasında aşk var mı konusuydu. Gel Konuşalım programında bu iddialara son noktayı koyan Onur şöyle konuştu:

''Beyza benim çok yakın arkadaşım. İkinci elemeden beri ben Beyza'yı tanıyorum. Fransa'dan geldiği için o da gurbetçi. Çok yakın bir arkadaşım. Aramızda bir şey yok.'' dedi.