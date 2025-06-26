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MasterChef'e katılan Elif Adatepe Gülşen yaşadığı tacizi anlattı! O günden sonra hayatı değişti: Türkiye ve Avrupa şampiyonu çıktı

MasterChef yarışmasına katılan Elif Adatepe Gülşen Kickbox şampiyonu çıktı. Jüriyi şoke eden Elif Adatepe Gülşen daha önce taciz ve darp edildiği için bu spora merak sardığını ve mesleğini de açıkladı.

MasterChef'e katılan Elif Adatepe Gülşen yaşadığı tacizi anlattı! O günden sonra hayatı değişti: Türkiye ve Avrupa şampiyonu çıktı
Kubra Akalın

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin ön eleme turları ekrana geliyor. Yarışmacı olmak için tüm hünerlerini sergileyen yarışmacılar arasında bazıları öne çıkıyor. Tunahan Yaykındağ'dan sonra sosyal medyada konuşulan bir isim de Elif Adatepe Gülşen oldu.

Köfteli hünkarbeğendi yaparak yarışmaya katılan 2 çocuk annesi Elif Adatepe Gülşen, kick boks şampiyonu olduğunu açıklamasıyla şefleri şoke etti.

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MasterChef'in son bölümüne kick boks şampiyonu Elif Adatepe Gülşen, kick boksa nasıl başladığını anlattı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

2019 yılında darp edildiğini ve ardından dövüş sporlarına meraklandığını açıklayan Gülşen, o dönemi ''Her şerde bir hayır vardır! Bir olay yaşadım, iftar için gittiği Eyüp'te bir tacize uğradım açık alanda! O taciz sonrası darp edildim o kadar kendimi güçsüz hissettim ki sonra spora başladım. Kendimi savunmak için başlamıştım sonra sporu sevdim" sözleriyle anlatıp gözyaşlarına boğuldu.

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ŞEFLERİ ÇOK ETKİLEDİ

Elif Adatepe Gülşen, 2022'de Türkiye Şampiyonu, 2023'te Balkan Şampiyonu ve Avrupa şampiyonu olduğunu açıkladı. Açıklaması sonrası şefler ayağa kalkarak yarışmacıyı alkışladı.

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Yarışmacı şimdilerde ise bir spor salonunda Kick Box ve WU Su alanında spor eğitmenliği veriyor.

Elif Adatepe Gülşen, Somer Şef ve Mehmet Şef'ten Evet alarak ikinci tura geçmeye hak kazandı.

Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kadın hem kapalı hemde gittiği iftarda tacize uğramış demekki sapıklar için kapalı yada şort giymiş farketmiyor
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