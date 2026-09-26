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MasterChef Emre'nin boğazına yemek kaçtı! Mehmet Şef Heimlich manevrası yaptı

MasterChef yarışmasında yürekleri ağıza getiren bir an yaşandı. Yarışmacı Emre'nin boğazına yemek kaçınca Mehmet Şef hemen koşarak geldi ve Heimlich manevrası yaptı.

MasterChef Emre'nin boğazına yemek kaçtı! Mehmet Şef Heimlich manevrası yaptı

MasterChef Türkiye'nin 25 Eylül 2026 tarihli bölümünde ödül oyunu sırasında korku dolu anlar yaşandı. Mavi takımda mücadele eden Emre, kendisine verilen ürünü yerken yemeği yutamadı.

Yarışmacının nefes almakta güçlük çekmesi üzerine çevresindekiler büyük endişe yaşadı. Emre'nin durumunu fark eden isimlerden biri de Mehmet Şef oldu.

MasterChef Emre nin boğazına yemek kaçtı! Mehmet Şef Heimlich manevrası yaptı 1

Emre'nin nefes almakta zorlandığını gören Mehmet Şef koşarak yarışmacının yanına gitti.

MasterChef Emre nin boğazına yemek kaçtı! Mehmet Şef Heimlich manevrası yaptı 2

Mehmet Şef, yarışmacıya müdahale ederek nefes yolunun yeniden açılmasını sağlamaya çalıştı.

MasterChef Emre nin boğazına yemek kaçtı! Mehmet Şef Heimlich manevrası yaptı 3

HEIMLICH MANEVRASI UYGULADI

Mehmet Şef, nefes almakta zorlanan Emre'ye Heimlich manevrası uyguladı. "Bırak bırak" diyerek yardıma koşan Şef Emre'nin "Yuttum" dediğini duyunca rahatladı.
MasterChef Emre nin boğazına yemek kaçtı! Mehmet Şef Heimlich manevrası yaptı 4

Mehmet Şef "Abi en korktuğum şey abi. Bir su versene. Gel otur biraz. Gel sakinleş. Bu benim en korktuğum şeydir biliyor musun? Allah korusun ha" dedi.

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