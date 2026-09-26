MasterChef Emre'nin boğazına yemek kaçtı! Mehmet Şef Heimlich manevrası yaptı

MasterChef Türkiye'nin 25 Eylül 2026 tarihli bölümünde ödül oyunu sırasında korku dolu anlar yaşandı. Mavi takımda mücadele eden Emre, kendisine verilen ürünü yerken yemeği yutamadı.

Yarışmacının nefes almakta güçlük çekmesi üzerine çevresindekiler büyük endişe yaşadı. Emre'nin durumunu fark eden isimlerden biri de Mehmet Şef oldu.

Emre'nin nefes almakta zorlandığını gören Mehmet Şef koşarak yarışmacının yanına gitti.

Mehmet Şef, yarışmacıya müdahale ederek nefes yolunun yeniden açılmasını sağlamaya çalıştı.

HEIMLICH MANEVRASI UYGULADI

Mehmet Şef, nefes almakta zorlanan Emre'ye Heimlich manevrası uyguladı. "Bırak bırak" diyerek yardıma koşan Şef Emre'nin "Yuttum" dediğini duyunca rahatladı.



Mehmet Şef "Abi en korktuğum şey abi. Bir su versene. Gel otur biraz. Gel sakinleş. Bu benim en korktuğum şeydir biliyor musun? Allah korusun ha" dedi.