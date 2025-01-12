MasterChef final gecesinde gözler Ayşe Ekiz'i aradı! Elbise bile almıştı ama...

MasterChef Türkiye finaliyle izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşattı. Son ikiye kalan Kerem ve Onur, canlı yayında şeflere imza tabaklarını sunarak kıyasıya mücadele etti. MasterChef'te Onur şampiyon olurken gecede diğer yarışmacılar da öne çıktı.

Final gecesinde eski yarışmacılar da stüdyodaydı. MasterChef'in bu yıl en çok konuşulan ismi Ayşe Ekiz'i de gözler aradı. Afyonkarahisar'dan yarışmaya katılmasıyla ses getiren Ayşe finale katılmadı.

Ayşe Ekiz'in canlı yayına katılamadığı için izleyiciler büyük bir merak içinde kaldı. Herkes Ayşe Ekiz'in neden final bölümünde olmadığını merak ederken açıklama gecikmedi.

Ayşe’nin yayına katılamama sebebinin ağır bir grip olduğu öğrenildi. Zeynep, Ayşe’nin hastalığı nedeniyle yayına katılamadığını ve elbise bile aldığını belirtti "Herkese selamı var gelmek istiyordu ama gripten daha ağır hastalığa yakalandı" dedi.

YENİ İŞİ DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Yarışmaya Afyonkarahisar'dan katılan Ayşe, tarım ve hayvancılıkla ilgilendiğini açıklamıştı. Genç yarışmacı hayvanlarıyla çektiği başvuru videosuyla büyük sempati kazanmıştı.

MasterChef Ayşe, "Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Burcu Köksal, Gastronomi Biriminde çalışmaya davet etti. Annenim ve babamın sağlık sorunları var. Hayvanlarımıza ben bakıyorum. Bir süre ailemin yanında kalacağım ve daha sonra Afyonkarahisar Belediyesi'nde çalışıp tecrübe kazanmak istiyorum" demişti.