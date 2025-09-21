MAGAZİN

MasterChef'in konuğu Bedri Usta merak edildi! Ünlü kebapçı Bedri Usta nereli, gerçek adı ne?

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin son bölümüne konuk olan ünlü kebapçı Bedri Usta, izleyicilerin dikkatini çekti. Bedrettin Aydoğdu'nun nereli olduğu, kaç yaşında olduğu ve kariyeri hakkında detaylar haberimizde...



MasterChef Türkiye'ye konuk olan kebap ustası Bedrettin Aydoğdu, namı diğer Bedri Usta'nın hayatı ve memleketi merak ediliyor.

MasterChef Türkiye, birbirinden yetenekli yarışmacıları ve sürpriz konuklarıyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 20 Eylül 2025 Cumartesi akşamı yayınlanan bölümde konuk şef olarak yer alan Bedri Usta, gerek enerjisi gerekse kebap konusundaki engin bilgisiyle programa renk kattı. Peki, Bedri Usta kimdir ve nerelidir? İşte, MasterChef izleyicisinin merak ettiği soruların yanıtları...

MasterChef Türkiye'ye konuk olan Bedri Usta, kebap konusundaki uzmanlığı ve samimi kişiliğiyle izleyicilerden tam not aldı.

MasterChef in konuğu Bedri Usta merak edildi! Ünlü kebapçı Bedri Usta nereli, gerçek adı ne? 1

BEDRİ USTA NERELİ?

Bedri Usta'nın nereli olduğu da merak edilen konular arasında yer alıyor. 1970 doğumlu Bedri Usta Mardin'in Altıyol köyünde doğdu. Dokuz kardeşe sahip olan Bedrettin Aydoğdu, 7 yaşında göç ettiği Adana’da başladı mesleğine; bu sebeple “Doğuştan Kebapçı” olarak anılıyor.

