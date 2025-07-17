MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu 25 yaş küçük sevgilisiyle aşk tatilinde! Havuz pozları olay oldu

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Somer Sivrioğlu, 2021'de 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'ndan boşanmıştı.

Boşanmanın ardından Somer Şef, genç sevgilisi Pınar Kayabaşı ile yeni bir aşka yelken açmış ancak mutluluğu kısa sürmüştü.

Ünlü şef daha sonra ise Ayşe Özyılmazel ile bir birliktelik yaşamıştı. Bir süre küs kalıp barışan çift daha sonra ayrılık kararı almıştı.

Somer Sivrioğlu şimdi ise kendisinden 25 yaş küçük Tilbe Uslu ile aşk yaşıyor.

Genç sevgilisiyle tatile çıkan ünlü şef tatil kareleriyle sosyal medyanın dilin düştü.

Daha önce ayak paylaşımı olay olan ikilinin bu defa havuz pozu dikkat çekti.