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MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu 25 yaş küçük sevgilisiyle aşk tatilinde! Havuz pozları olay oldu

MasterChef Türkiye'nin ünlü şefi Somer Sivrioğlu son dönemde özel hayatıyla gündemde. Kendisinden 25 yaş küçük Tilbe Uslu ile yeni bir aşka yelken açan ünlü şef genç sevgilisiyle tatile çıktı. Denizin ve güneşin keyfini çıkaran aşıklar havuz pozlarıyla sosyal medyanın diline düştü.

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu 25 yaş küçük sevgilisiyle aşk tatilinde! Havuz pozları olay oldu
Öznur Yaslı İkier

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Somer Sivrioğlu, 2021'de 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'ndan boşanmıştı.

Boşanmanın ardından Somer Şef, genç sevgilisi Pınar Kayabaşı ile yeni bir aşka yelken açmış ancak mutluluğu kısa sürmüştü.

Ünlü şef daha sonra ise Ayşe Özyılmazel ile bir birliktelik yaşamıştı. Bir süre küs kalıp barışan çift daha sonra ayrılık kararı almıştı.

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu 25 yaş küçük sevgilisiyle aşk tatilinde! Havuz pozları olay oldu 1

Somer Sivrioğlu şimdi ise kendisinden 25 yaş küçük Tilbe Uslu ile aşk yaşıyor.

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu 25 yaş küçük sevgilisiyle aşk tatilinde! Havuz pozları olay oldu 2

Genç sevgilisiyle tatile çıkan ünlü şef tatil kareleriyle sosyal medyanın dilin düştü.

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu 25 yaş küçük sevgilisiyle aşk tatilinde! Havuz pozları olay oldu 3

Daha önce ayak paylaşımı olay olan ikilinin bu defa havuz pozu dikkat çekti.

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu 25 yaş küçük sevgilisiyle aşk tatilinde! Havuz pozları olay oldu 4

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef Somer Sivrioğlu
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