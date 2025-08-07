MAGAZİN

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu 25 yaş küçük sevgilisiyle tatile doymadı! Küvet pozları sosyal medyayı salladı

MasterChef Türkiye'nin ünlü şefi Somer Sivrioğlu son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Kendisinden 25 yaş küçük Tilbe Uslu ile yeni bir aşka yelken açan ünlü şef genç sevgilisiyle verdiği pozlarla çok konuşuluyor. Ünlü şef son olarak küvet pozlarıyla dikkat çekti.

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu özel hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor. Somer Sivrioğlu, 2021'de 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'ndan boşanmıştı.

Boşanmanın ardından Somer Şef, genç sevgilisi Pınar Kayabaşı ile yeni bir aşka yelken açmış ancak mutluluğu kısa sürmüştü.

Ünlü şef daha sonra ise Ayşe Özyılmazel ile bir birliktelik yaşamıştı. Bir süre küs kalıp barışan çift daha sonra ayrılık kararı vermişti.

Somer Sivrioğlu şimdi de kendisinden 25 yaş küçük Tilbe Uslu ile aşk yaşıyor. Genç sevgilisiyle tatil paylaşımları yapan ünlü şef bu defa küvet pozlarıyla dikkat çekti.

Her fırsatta birlikte tatile çıkan ikili bu defa son pozlarıyla sosyal medyanın diline düştü.

