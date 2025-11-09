MAGAZİN

MasterChef Nisa Nevzat ile aşk pozu paylaştı! Aylarca sevgilisini saklamıştı

MasterChef'in sevilen yarışmacılarından Nisa Demirer, eski yarışmacılardan biriyle aşk yaşadığını açıklamıştı. MasterChef Nisa sevgilisinin Nevzat olduğunu sonunda paylaştı.

MasterChef Nisa Nevzat ile aşk pozu paylaştı! Aylarca sevgilisini saklamıştı
Kubra Akalın

MasterChef'teki sevgilisinin kim olduğu merak edilen Nisa yarışmadan elenir elenmez paylaşım yaptı. Geçtiğimiz haftalarda MasterChef'e veda eden Nisa Demirer, yarışmada sevgilisini tarif etmişti.

Danilo Şef'e elenen bir yarışmacıyla aşk yaşadığını 'Flörtüm dışarıda kaldı. Eski yarışmacı olduğu için konuşmam yasak' diyen Nisa sonunda o ismin kim olduğunu açıkladı.

MasterChef Nisa Nevzat ile aşk pozu paylaştı! Aylarca sevgilisini saklamıştı 1

MASTERCHEF NİSA'NIN SEVGİLİSİ KİM?

Nisa Demirer, Instagram hesabından aşk yaşadığı MasterChef yarışmacısını paylaştı. Nisa paylaşımında elenen MasterChef yarışmacılardan Nevzat Güray Gürol'la poz verdi.

MasterChef Nisa Nevzat ile aşk pozu paylaştı! Aylarca sevgilisini saklamıştı 2

Nisa'nın aylardır sakladığı gizli sevgilisi MasterChef Nevzat çıktı. Nevzat Güray Gürol da Masterchef 2024'te ter döken yarışmacılar arasındaydı.

İkilinin aşk pozlarına beğeni ve kalp emojisi yağdı.

Masterchef
