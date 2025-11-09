MasterChef Nisa Nevzat ile aşk pozu paylaştı! Aylarca sevgilisini saklamıştı

MasterChef'teki sevgilisinin kim olduğu merak edilen Nisa yarışmadan elenir elenmez paylaşım yaptı. Geçtiğimiz haftalarda MasterChef'e veda eden Nisa Demirer, yarışmada sevgilisini tarif etmişti.

Danilo Şef'e elenen bir yarışmacıyla aşk yaşadığını 'Flörtüm dışarıda kaldı. Eski yarışmacı olduğu için konuşmam yasak' diyen Nisa sonunda o ismin kim olduğunu açıkladı.

MASTERCHEF NİSA'NIN SEVGİLİSİ KİM?

Nisa Demirer, Instagram hesabından aşk yaşadığı MasterChef yarışmacısını paylaştı. Nisa paylaşımında elenen MasterChef yarışmacılardan Nevzat Güray Gürol'la poz verdi.

Nisa'nın aylardır sakladığı gizli sevgilisi MasterChef Nevzat çıktı. Nevzat Güray Gürol da Masterchef 2024'te ter döken yarışmacılar arasındaydı.

İkilinin aşk pozlarına beğeni ve kalp emojisi yağdı.