MasterChef şampiyonu Onur sektör mü değiştirecek? 'En büyük hayalim' diyerek açıkladı! Bakın hangi işi yapmak istiyormuş...

MasterChef Türkiye 2025 sezonunun kazananı aylar süren mücadelenin sonunda Onur Üresin oldu. Kerem'le finale kalan Onur en yüksek puanı alarak kupayı evine götürdü.

Onur'un şampiyon olmasının ardından ise Kerem'in tabağı da gündem oldu ve şeflere eleştiri yağmıştı. Finalin ardından bir magazin programına katılan Onur'un ise açıklamaları çok konuşulmuştu. Beyza ile olan aşk iddialarına ise "İkinci elemeden beri ben Beyza'yı tanıyorum. Fransa'dan geldiği için o da gurbetçi. Çok yakın bir arkadaşım. Aramızda bir şey yok, çok tatlı bir insan" demişti.

EN BÜYÜK HAYALİ ŞAŞIRTTI!

TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programına katılan Onur, sunucuların sorularını tek tek yanıtladı. Şef olarak hayatına devam edeceği düşünülen şampiyon, başbaşka bir sektöre yeşil ışık yaptı ve oyuncu olmak istediğini açıkladı.

Onur, Dizilerde oynamak çok istiyorum. Güzel reklam teklifleri geliyor. Reklamlarda ve dizilerde oynamak benim en büyük hayallerimden bir tanesi. Herkese burdan haber gönderelim." dedi. Onur'un bu açıklamasına ise bazı kullanıcılar tepki gösterdi. Özellikle Kerem'in hakkının yendiği belirtildi.