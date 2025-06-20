MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

MasterChef'te böylesi görülmedi! Tunahan Yaykındağ jüriyi büyüledi | Neredeyse kaşık atıyorlardı

MasterChef Türkiye sezona heyecanlı bir giriş yaptı. Ana kadro için yapılan elemelerde 18 yaşındaki Tunahan Yaykındağ hazırladığı tabakla jüriden tam not aldı. 'Keşat Sat'ı yapan Tunahan jüriyi mest etti.

MasterChef'te böylesi görülmedi! Tunahan Yaykındağ jüriyi büyüledi | Neredeyse kaşık atıyorlardı
Kubra Akalın

MasterChef 2025 ön eleme turunda 18 yaşındaki Tunahan Yaykındağ jürinin öne çıktı ve adından söz ettirdi. MasterChef tarihinde görülmemiş bir olay yaşandı. Ön elemede jüriyi büyüleyen Tunahan'ın yaptığı Keşan Satır et'i özellikle Danilo Zanna’nın damağını şenlendirdi.

Yarışmaya katılan 18 yaşındaki Tunahan Yaykındağ, genç yaşına rağmen yaptığı yemek ve kariyeriyle şeflerin ilgisini çekti.

Edirne'nin coğrafi işaretli lezzeti Keşan Satır et'i yorumlayan Tunahan Yaykındağ hem sunumu hem de tabağının lezzetiyle şeflerden 3 evet aldı.

Ekran görüntüsü 2025-06-20 073611
Tunahan sosyal medyada da hızla gündem oldu. Yarattığı tabakla jüri üyelerini adeta büyüleyen genç yarışmacı, MasterChef tarihinde daha ilk eleme turunda kaşık alma noktasına gelen ilk isim oldu.

Ekran görüntüsü 2025-06-20 073828

Danilo Zanna "Senin tabağın kaşığa çok yaklaştı!" dedi. Mehmet Şef ise Tunahan'a "Sen MasterChef'in altın çocuğu olabilirsin" dedi.

Ekran görüntüsü 2025-06-20 073602

Tabaktaki sos dengesi tam oturmadığı için bu tarihi başarıyı son anda kaçıran yarışmacı sosyal medyada takdir topladı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ceketin içine hiçbir şey giymedi! 'Bu sefer olmamış'Ceketin içine hiçbir şey giymedi! 'Bu sefer olmamış'
Gizlice evlenmişti! Oğlunu ilk kez paylaştıGizlice evlenmişti! Oğlunu ilk kez paylaştı

Anahtar Kelimeler:
Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Nevatim üssü vuruldu, Beerşeba'da dumanlar yükseliyor

Nevatim üssü vuruldu, Beerşeba'da dumanlar yükseliyor

Akaryakıtta keyifleri kaçıracak dev zam!

Akaryakıtta keyifleri kaçıracak dev zam!

Türkiye'nin akaryakıt devi yabancılara satılıyor! 300'den fazla istasyonu bulunuyordu

Türkiye'nin akaryakıt devi yabancılara satılıyor! 300'den fazla istasyonu bulunuyordu

ABD'de İran alarmı! Görüntüleri doğruladılar: Nereye taşındıkları bilinmiyor

ABD'de İran alarmı! Görüntüleri doğruladılar: Nereye taşındıkları bilinmiyor

Elon Musk o belgeyi paylaştı! "Yalan söylediler"

Elon Musk o belgeyi paylaştı! "Yalan söylediler"

Skandal görüntülerin ardından denetimler hızlandı! Marmaris'te 2 işletme daha kapatıldı

Skandal görüntülerin ardından denetimler hızlandı! Marmaris'te 2 işletme daha kapatıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.