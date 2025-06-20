MasterChef'te böylesi görülmedi! Tunahan Yaykındağ jüriyi büyüledi | Neredeyse kaşık atıyorlardı

MasterChef 2025 ön eleme turunda 18 yaşındaki Tunahan Yaykındağ jürinin öne çıktı ve adından söz ettirdi. MasterChef tarihinde görülmemiş bir olay yaşandı. Ön elemede jüriyi büyüleyen Tunahan'ın yaptığı Keşan Satır et'i özellikle Danilo Zanna’nın damağını şenlendirdi.

Yarışmaya katılan 18 yaşındaki Tunahan Yaykındağ, genç yaşına rağmen yaptığı yemek ve kariyeriyle şeflerin ilgisini çekti.

Edirne'nin coğrafi işaretli lezzeti Keşan Satır et'i yorumlayan Tunahan Yaykındağ hem sunumu hem de tabağının lezzetiyle şeflerden 3 evet aldı.

Tunahan sosyal medyada da hızla gündem oldu. Yarattığı tabakla jüri üyelerini adeta büyüleyen genç yarışmacı, MasterChef tarihinde daha ilk eleme turunda kaşık alma noktasına gelen ilk isim oldu.

Danilo Zanna "Senin tabağın kaşığa çok yaklaştı!" dedi. Mehmet Şef ise Tunahan'a "Sen MasterChef'in altın çocuğu olabilirsin" dedi.

Tabaktaki sos dengesi tam oturmadığı için bu tarihi başarıyı son anda kaçıran yarışmacı sosyal medyada takdir topladı.