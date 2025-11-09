MAGAZİN

MasterChef'te kim elendi? 8 Kasım'da veda eden isim...

MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Haftanın son eleme adayının belirlenmesiyle pota tamamlandı. Hüseyin Kankaya'nın özel tarifiyle zorlanan yarışmacılardan en başarısız tabağı yapan isim, eleme potasına girdi ve veda etti.

MasterChef'te kim elendi? 8 Kasım'da veda eden isim...

Hüseyin Kankaya'nın konuk olduğu MasterChef'te heyecan doruktaydı. Deniz mahsulleriyle lazanya yapılması istenen yarışmacılardan biri, hayallerine veda etmek zorunda kaldı.

MasterChef Türkiye'nin 8 Kasım 2025 tarihindeki bölümünde, eleme potasına gidecek son isim belli oldu. Haftanın başından beri dokunulmazlık oyunları ve bireysel performanslarla şekillenen rekabet, Hüseyin Kankaya'nın konuk şef olarak katılımıyla zirveye ulaştı.

MasterChef te kim elendi? 8 Kasım da veda eden isim... 1

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini yaptığı programda, her yarışmacı, eleme potasına girmemek için var gücüyle çalıştı.

MasterChef Türkiye'de 8 Kasım akşamı yaşanan eleme heyecanıyla bir yarışmacı daha hayallerine veda etti. Rekabetin giderek arttığı MasterChef Türkiye'den elenen isim Çağlar oldu.

MasterChef te kim elendi? 8 Kasım da veda eden isim... 2

MasterChef Çağlar veda sırasında duygusal anlar yaşadı. Çağlar jüriye sarılarak "Umarım her şey güzel olur" dedi.

Mehmet Şef yarışmacıya "Kızın için buradaydın seni tanımaktan çok mutlu oldum" dedi.

