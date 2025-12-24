Çağla İle Yeni Bir Gün neden yok, bitti mi? Çağla Şıkel'in programı yayın akışından kaldırıldı! Açıklama gecikmedi

Son günlerde '7 Kocalı Hürmüz' müzikalindeki performansıyla çok konuşulan Çağla Şıkel geçtiğimiz günlerde de kitap çıkarmıştı.

Bu aralar yerinde hiç durmayan ünlü isim hafta içi her gün NOW TV ekranında saat 10:45'te de izleyicisiyle buluşuyordu. 'Çağla İle Yeni Bir Gün' programıyla ekrana gelen Şıkel dün yayına çıkmadı.

Çağla Şıkel'in programının yayınlanmamasıyla birlikte 'Çağla İle Yeni Bir Gün neden yok, bitti mi?' sorusunun yanıtı aranmaya başlandı. Programın resmi sosyal medya hesabından hemen bir açıklama yayınlandı.

Yapılan açıklamada; "Bugün sunucumuz Çağla Şıkel'in yaşadığı kas spazmı kaynaklı küçük bir sağlık sorunu nedeniyle canlı yayınımızı gerçekleştiremiyoruz. Kısa bir dinlenmenin ardından yeniden birlikte olmayı diliyoruz. Çağla Şıkel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, anlayışınız için teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Rahatsızlığı sonrası sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yapan Şıkel; "Ben de sizi çok seviyorum. Azıcık durmam gerekiyormuş" ifadelerini kullandı.

YAYIN AKIŞINDA YER ALMADI

Çağla İle Yeni Bir Gün programı Now Tv'nin bugünkü yayın akışında da yer almadı. Program yerine Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin özet bölümü ekrana gelecek.