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  4. MasterChef'te yüzü yandı 'kurgu' dendi! Beyza Huri Aydın yanan yüzünün en net halini ilk kez yayınladı! Sosyal medyada yorum yağdı

MasterChef'te yüzü yandı 'kurgu' dendi! Beyza Huri Aydın yanan yüzünün en net halini ilk kez yayınladı! Sosyal medyada yorum yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.01.2025 08:42
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MasterChef Türkiye'nin sevilen ve iddialı yarışmacılarından biri olarak tanıdığımız Beyza Huri Aydın yarışmada yaşadığı talihsiz bir kaza ile günlerde konuşulmuştu. Yüzüne kızgın yağ dökülen Beyza haftalarda hastanede tedavi görmüş yarışmaya günler sonra devam edebilmişti. Beyza'nın yarışmaya geri dönmesi üzerine ise 'kurgu' iddiaları gündeme gelmişti. Beyza Huri Aydın yanan yüzünün en net halini ilk kez yayınladı...

MasterChef'te yüzü yandı 'kurgu' dendi! Beyza Huri Aydın yanan yüzünün en net halini ilk kez yayınladı! Sosyal medyada yorum yağdı

MasterChef Türkiye'nin bu sezonu büyük bir heyecanla son bulmuş yarışmadaki isimler hafızalara kazınmayı başarmıştı. Yarışmanın sevilen ve iddialı isimlerinden biri olan Beyza Huri Aydın yaşadığı talihsiz bir kaza ile günlerce konuşulmuştu.

Yarışma esnasında yüzüne kızgın yağ dökülen Beyza Huri Aydın bu olay sonrası haftalarca hastanede kalmış ve yarışmaya günler sonra devam edebilmişti.

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MasterChef'e yüzü sargılı halde gelen Beyza Huri Aydın ilk bandajını çıkardığında ise kimse inanmamış sosyal medyada 'kurgu' iddiaları gündeme gelmişti.

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Beyza Huri Aydın yarışmanın ardından yanan yüzünün en net halini ilk kez yayınladı. MasterChef yarışmacısının bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve yorum yağmuruna tutuldu.

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MasterChef Beyza'ya; 'Kızın yanığına inanmayanlar iyi baksın', 'inanmayanlar vebalini nasıl ödeyeceksiniz?', 'çok kötü olmuş' gibi destek mesajları geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef MasterChef Beyza Aydın
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