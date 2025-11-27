MasterChef Türkiye'de dün akşam kim elendi?

26 Kasım 2025 Çarşamba gecesi MasterChef Türkiye'de heyecan doruktaydı. Eleme potasındaki isimler arasında veda eden isim kim oldu?

MasterChef Türkiye, 26 Kasım 2025 Çarşamba akşamı yayınlanan bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu yarışmada, yarışmacılar final yolunda emin adımlarla ilerlemeye çalışıyor. Ancak, her hafta olduğu gibi bu hafta da bir yarışmacı, hayallerine veda etmek zorunda kaldı.

Yarışmanın bu haftaki eleme adayları Ayla, Çağatay, Murat Can ve Mert oldu. Dört iddialı yarışmacı, eleme potasından kurtulmak ve MasterChef Türkiye'de kalmaya devam etmek için tüm hünerlerini sergiledi.

Değerlendirmeler sonucunda, en az beğenilen yemeği yapan isim Murat Can oldu ve MasterChef Türkiye'ye veda etti.

Seyirciler Murat Can'ın vedasında ikiye bölündü; kimi gitmesine sevnirken kimi ise daha fazla kalması gerektiğini ifade etti.