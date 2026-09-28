MasterChef Türkiye'de kim elendi? 27 Eylül 2026 eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim belli oldu!

TV8'in ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye, 27 Eylül 2026 Pazar akşamı yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Dokunulmazlık oyununun ardından eleme potası şekillenirken, Nilay'ın tercihiyle Muhammed potaya girdi, Ayşe ise gecenin ikinci eleme adayı oldu. Peki Masterchef Türkiye’de kim elendi, kim gitti?

Recep, Armağan, Eyyüp Can, Nilay, Enes, Hasan Alp, Muhammed ve Ayşe elenmemek için tüm hünerlerini gösterdi. Gece sonuna Enes ve Recep kaldı.



Gecenin sonunda Masterchef elenen yarışmacı Recep oldu. Mehmet Şef hataları sayarak "Her şeyi yolunda giderken bir anda her şey paramparça oldu. Bu bariz yapmış olduğun dört hata maalesef seni buradan gönderiyor" dedi.

Recep veda konuşmasında "Hazırladım kendimi saate bakınca. Pişmedi, sonra da diğer hatalar oldu. Özür diliyorum şefim. Yani tabağınızı çıkaramamak beni çok üzdü."