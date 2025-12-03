MasterChef Türkiye'de üçüncü ceket kimin oldu? "Bir gecede 3 rekor"

2 Aralık 2025 Salı Akşamı Yayınlanan Bölümde Büyük Rekabet Yaşandı, Üçüncü Finalist Belli Oldu.

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini yaptığı sevilen yarışma programında, final haftasına yaklaşılırken yarışmacılar arasındaki rekabet giderek kızışıyor. Takım oyunlarının geride kalmasıyla birlikte bireysel performanslar ön plana çıkarken, ceketleri giyebilmek için yarışmacılar adeta birbirleriyle yarışıyor. 2 Aralık 2025 Salı akşamı yayınlanan bölümde, üçüncü final ceketini kazanacak isim merakla bekleniyordu.

Yarışmanın bu bölümünde, ünlü şef Hazar Amani konuk olarak yer aldı. Yarışmacılar, Amani'nin özel tariflerini en iyi şekilde yorumlayarak jüri üyelerinin beğenisini kazanmaya çalıştılar.

MasterChef Türkiye 2025'te ceketin üçüncü sahibi Özkan oldu. Ceketi Özkan'a eski MasterChef jürisi olan Hazar Amani giydirdi.

MasterChef Türkiye'de ilk ceketi kazanan Çağatay ve ikinci ceketi kazanan Sezer olmuştu.

BİR GECEDE 3 REKOR

Mehmet Şef Özkan'a "Yüksek bir performans hem kaşık hem de şef tabağı..." dedi. Somer Şef ise "Bir gecede 3 rekor birden; en iyi ilk bölüm rekoru ve kaşık, en iyi ikinci bölüm rekoru ve en iyi toplam bölüm rekoru bravo" dedi.