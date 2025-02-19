MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Masterchef yarışmacısı Eslem Sena bıçaklandı, ölümden döndü! Eslem Sena Kurt'a ne oldu?

Masterchef yarışmacısı Eslem Sena bıçaklandı, ölümden döndü! Eslem Sena Kurt'a ne oldu?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
19.02.2025 10:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef yarışmasıyla adını duyuran ve şu an ünlü isimlerin aşçılığını yapan Eslem Sena Yurt 1 hafta önce bıçaklandığını açıkladı. Paylaşımında 5 litre kan kaybettiğini ve ölümün eşiğinden döndüğünü belirten Yurt sevenlerini korkuttu.

Masterchef yarışmacısı Eslem Sena bıçaklandı, ölümden döndü! Eslem Sena Kurt'a ne oldu?

2018 yılında MasterChef Türkiye'ye yarışmasında yer alan Eslem Sena Yurt son paylaşımlarıyla gündemde. Eslem Sena Yurt1 hafta önce bıçaklandığını açıkladı. Eslem Sena Yurt'a ne oldu, sağlık durumu nasıl merak edildi.

Hastane odasından paylaşım yapan Eslem Sena Yurt, yaşadığı olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Ekran görüntüsü 2025-02-19 103440

"Bir hafta önce bir bıçaklanma olayı yaşadım. 5 litre kan kaybettim. Ruhen ve bedenen çok zor zamanlar geçiriyorum. Her şeyden herkesten uzak kalmak istiyorum. Ziyaretime gelen arayıp soran dualar gönderen herkesten Allah razı olsun. Hepinize çok teşekkür ederim. Telefonum kapalı bir süre WhatsApp sadece. İyileşip işime döneceğim bana en iyi gelen şey mesleğim."

Ekran görüntüsü 2025-02-19 103536

BABASINA DAİR OLAY SÖZLER

Bu süreçte baba ve halasıyla yaşadığı sorunlara da değinen Yurt, sözlerine şöyle devam etti: "Baba kişisi ve ailesine not... Babamla aram pek yoktur, kız çocuğu değerli değil onlarda. Yine de babam ortalığı yıkar diye düşünürken tepkisiz kaldı gelmedi yanıma. Halam da arayanları tembihlemiş kimse bilmesin diye."

"Bıçaklanarak ölümden dönen benim hiçbir zaman utanılacak bir şey yapmadım" diyen Eslem Sena "Herkes dönüp kendine baksın. Siz saklamaya çalıştınız ama bakın ben buradan yazıyorum" dedi.

Eslem Sena Yurt'un kim tarafından neden bıçaklandığı ise henüz bilinmiyor.

Mynet'in Sesi
'Aşk yeniden alevlendi' dendi... Yorum yağdı'Aşk yeniden alevlendi' dendi... Yorum yağdı
'Kazancını nereye yatırıyorsun?' diye soruldu! Harcamalarını kalem kalem sıraladı'Kazancını nereye yatırıyorsun?' diye soruldu! Harcamalarını kalem kalem sıraladı
Anahtar Kelimeler:
Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
16 yaşındaki kız 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü! 'Özel görüntülerimi ağabeyime vereceğini söyledi'

16 yaşındaki kız 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü! 'Özel görüntülerimi ağabeyime vereceğini söyledi'

Kar beklenen şehirlerin tam listesi! Okullar tatil edilsin uyarıları peş peşe geliyor

Kar beklenen şehirlerin tam listesi! Okullar tatil edilsin uyarıları peş peşe geliyor

Üniversitedeki dehşette 'platonik aşk' iddiası!

Üniversitedeki dehşette 'platonik aşk' iddiası!

Yapay zekadan derbi için olay tahmin! O takıma şans vermedi... Şampiyonu bile açıkladı

Yapay zekadan derbi için olay tahmin! O takıma şans vermedi... Şampiyonu bile açıkladı

Ankara'yı hareketlendirecek anket! Erdoğan Cumhur İttifakı'nın İmamoğlu CHP'nin adayı! Mansur Yavaş bağımsız aday olursa... 2. tura kim kalır?

Ankara'yı hareketlendirecek anket! Erdoğan Cumhur İttifakı'nın İmamoğlu CHP'nin adayı! Mansur Yavaş bağımsız aday olursa... 2. tura kim kalır?

AK Parti kongresinde 'davetiye' detayı! Çağrılmayan 3 parti belli oldu

AK Parti kongresinde 'davetiye' detayı! Çağrılmayan 3 parti belli oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Spor giyim tutkunları buraya! New Balance'da %30'u aşan indirimler başladı

Spor giyim tutkunları buraya! New Balance'da %30'u aşan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.