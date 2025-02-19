Masterchef yarışmacısı Eslem Sena bıçaklandı, ölümden döndü! Eslem Sena Kurt'a ne oldu?

2018 yılında MasterChef Türkiye'ye yarışmasında yer alan Eslem Sena Yurt son paylaşımlarıyla gündemde. Eslem Sena Yurt1 hafta önce bıçaklandığını açıkladı. Eslem Sena Yurt'a ne oldu, sağlık durumu nasıl merak edildi.

Hastane odasından paylaşım yapan Eslem Sena Yurt, yaşadığı olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bir hafta önce bir bıçaklanma olayı yaşadım. 5 litre kan kaybettim. Ruhen ve bedenen çok zor zamanlar geçiriyorum. Her şeyden herkesten uzak kalmak istiyorum. Ziyaretime gelen arayıp soran dualar gönderen herkesten Allah razı olsun. Hepinize çok teşekkür ederim. Telefonum kapalı bir süre WhatsApp sadece. İyileşip işime döneceğim bana en iyi gelen şey mesleğim."

BABASINA DAİR OLAY SÖZLER

Bu süreçte baba ve halasıyla yaşadığı sorunlara da değinen Yurt, sözlerine şöyle devam etti: "Baba kişisi ve ailesine not... Babamla aram pek yoktur, kız çocuğu değerli değil onlarda. Yine de babam ortalığı yıkar diye düşünürken tepkisiz kaldı gelmedi yanıma. Halam da arayanları tembihlemiş kimse bilmesin diye."

"Bıçaklanarak ölümden dönen benim hiçbir zaman utanılacak bir şey yapmadım" diyen Eslem Sena "Herkes dönüp kendine baksın. Siz saklamaya çalıştınız ama bakın ben buradan yazıyorum" dedi.

Eslem Sena Yurt'un kim tarafından neden bıçaklandığı ise henüz bilinmiyor.