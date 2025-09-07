Mauro Icardi'den korkutan haber! Lüks aracı kaza yaptı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'den geçtiğimiz akşam korkutan bir haber geldi. Ünlü futbolcunun milyonluk lüks aracı zincirleme bir kazaya karıştı.

Görgü tanıkları, kazanın henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığını ve diğer araçlarla çarpışmaya yol açtığını aktardı. Icardi'nin kaza sırasında aracın içerisinde yer almadığı öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek üzere olay yerinde inceleme başlattı.

Mauro Icardi özel hayatıyla da magazin manşetlerinden hiç düşmüyor. Eski eşi Wanda Nara ile sancılı bir boşanma süreci geçiren Icardi China Suarez ile aşk yaşamaya devam ediyor.