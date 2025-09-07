MAGAZİN

Mauro Icardi'den korkutan haber! Lüks aracı kaza yaptı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, sık sık özel hayatıyla gündeme geliyor. Wanda Nara ile sancılı bir boşanma süreci geçiren Icardi bu defa taraftarlarını endişelendiren bir haber ile gündeme geldi. Icardi'nin milyonluk lüks aracının kazaya karıştığı öğrenildi.

Öznur Yaslı İkier

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'den geçtiğimiz akşam korkutan bir haber geldi. Ünlü futbolcunun milyonluk lüks aracı zincirleme bir kazaya karıştı.

Mauro Icardi den korkutan haber! Lüks aracı kaza yaptı 1

Görgü tanıkları, kazanın henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığını ve diğer araçlarla çarpışmaya yol açtığını aktardı. Icardi'nin kaza sırasında aracın içerisinde yer almadığı öğrenildi.

Mauro Icardi den korkutan haber! Lüks aracı kaza yaptı 2

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek üzere olay yerinde inceleme başlattı.

Mauro Icardi den korkutan haber! Lüks aracı kaza yaptı 3

Mauro Icardi özel hayatıyla da magazin manşetlerinden hiç düşmüyor. Eski eşi Wanda Nara ile sancılı bir boşanma süreci geçiren Icardi China Suarez ile aşk yaşamaya devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi icardi Mauro Icardi eşi Wanda Nara
