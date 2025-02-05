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  4. Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez İstanbul'a bayıldı! "Keşfedecek çok şeyim var"

Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez İstanbul'a bayıldı! "Keşfedecek çok şeyim var"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.02.2025 07:42
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Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi. Güzel isim, İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliklerini gezerek takipçileriyle paylaşırken, aynı zamanda sevgilisi Icardi'ye olan duygularını sosyal medyada dile getirdi.

Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez İstanbul'a bayıldı! "Keşfedecek çok şeyim var"

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak olan Icardi Wanda Nara ile ayrılık sonrasında China Suarez ile aşk yaşamaya başladı.

Icardi geçtiğimiz hafta China Suarez ile İstanbul'a geldi. Suarez, İstanbul'daki gezisi sırasında Icardi'nin takım arkadaşları Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile de tanışmıştı.

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China Suarez son olarak da İstanbul’un simgelerinden Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii ve Kapalıçarşı gibi önemli turistik noktaları ziyaret etti. Gezdiği yerlerden fotoğraflar paylaşan Suarez, İstanbul’daki deneyimlerini takipçileriyle paylaştı.

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"SENİ SONSUZA DENK SEVİYORUM"

Suarez, İstanbul’daki bu özel ziyaretinde şehre duyduğu hayranlığını dile getirirken, sevgilisi Icardi’ye olan aşkını da sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal bir mesajla ifade etti.

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Paylaşımında, "İstanbul, nereye baksan güzellik var. Ne kadar harika bir şehir, keşfedecek çok şeyim var. Sana ne söyleyeyim Mauro Icardi seni sonsuza dek seviyorum. Seninle hayat çok daha güzel" sözlerine yer veren Suarez'in paylaşımlarına beğeni yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi
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