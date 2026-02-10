Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez pozlarıyla gündemde!

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, Wanda Nara ile yaşadığı olaylı boşanma sürecinin ardından aradığı aşkı China Suarez'de buldu.

Icardi ile bir an olsun ayrı kalmayan China Suarez son olarak "Hayatım boyunca evlenmeyi hayal etmedim ama şu an istiyorum. Ayrıca yeniden anne olmayı da istiyorum" sözleriyle gündeme gelmişti.

Ünlü isim şimdi de iç çamaşırı markası için verdiği pozlarla dikkat çekti. Dantelli iç çamaşırlarıyla yatakta sere serpe pozlar veren Suarez gündeme adını yazdırdı.

Sosyal medyada pozları görenler "Wanda Nara şimdi soyunur", "Wanda'nın izinde", "Abla ne yaptın?" yorumlarında bulundu.

Öten yandan ünlü isim daha önce söyledikleriyle de gündeme gelmişti. Icardi ile ilişkilerinde her şeyin tamamen açık olduğunu belirten Suárez, aralarındaki anlaşmanın net olduğunu söyleyerek, "Birbirimize her şeyi gösteriyoruz. Eğer bu anlaşma bozulursa, ilişki de biter" sözleriyle dikkat çekmişti.