MEB yayınladı Demet Akalın isyan etti! 'Buna bir çözüm bulun'

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelge, 81 il millî eğitim müdürlüğüne gönderildi.

Genelge kapsamında, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılına ilişkin eğitim faaliyetlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri ile öğretmenlerin mesleki çalışmaları, öğrencilerin uyum süreçleri ve ara tatil dönemleri belirlendi.

Buna göre öğretmenlerin yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlık amacıyla gerçekleştireceği mesleki çalışmalar 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak.

Okullarda birinci dönem, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.

2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak. Eğitim planlamasının ve tatil tarihlerinin kesinleşmesi sosyal medyada büyük ses getirirken ünlü şarkıcı Demet Akalın adeta isyan etti.

Akalın takvimi paylaşarak, 'Buna bi çözüm bulun! Ara tatil kabus! Kalkacak dediniz yazın ortası okul mu kapanır? Biz Avrupa değiliz mayıs olunca ne evde ne okulda duruyor çocuklar' ifadelerini kullandı.

YORUM YAĞDI

Demet Akalın'ın bu isyanına bazı velilerden destek geldi. Sosyal medyada; 'Sıcakta okula gidilmiyor', 'Haklı bir isyan', 'Doğru söylüyor' gibi yorumlar yapıldı.