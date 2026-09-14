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Mehmet Akif Alakurt ekrana mı dönüyor? Bomba iddia

Adanalı dizisindeki Maraz Ali karakteriyle ünlenen Mehmet Akif Alakurt uzun süredir ortalarda yoktu. Yıllar önce İstanbul'u terk eden Mehmet Akif Alakurt'un ekrana döneceği iddiası hayranlarını heyecanlandırdı.

Mehmet Akif Alakurt ekrana mı dönüyor? Bomba iddia

Adanalı ve Sıla dizileriyle hafızalara kazınan Mehmet Akif Alakurt uzun yıllar önce şehir hayatından kaçıp köye yerleşmişti.

Yıllar önce Antalya Kaş'a bağlı bir köyde üç dönüm arazi üzerine ev inşa ederek burada sakin bir hayat yaşadığı bilinen oyuncu sosyal medya hesaplarını da kapatmıştı.

Mehmet Akif Alakurt ekrana mı dönüyor? Bomba iddia 1

Uzun yıllardır merak edilen Mehmet Akif Alakurt hakkında bomba bir iddia X'te yayıldı. İddialara göre Mehmet Akif Alakurt ekrana dönme hazırlığı yapıyor.

Bir diğer iddia ise Mehmet Akif Alakurt'un Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi Hamal'da ilerleyen zamanda yer alacağı yönünde. Bu iddialar sosyal medyada Mehmet Akif Alakurt'un hayranlarını sevindirdi.
Mehmet Akif Alakurt ekrana mı dönüyor? Bomba iddia 2

Ancak Mehmet Akif Alakurt'tan ve Hamal ekibinden henüz iddialara dair bir resmi açıklama gelmedi. Mehmet Akif Alakurt'un son olarak güncel olarak nerede yaşadığı da bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Akif Alakurt
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