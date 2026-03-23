Mehmet Ali Erbil'e 'Epstein' dedi! Ayşe Akın yanında dans edip...

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil yine durmadı. TikTok'ta yayın açan Erbil'in yanında bu sefer de kızı yaşındaki Ayşe Akın vardı. Ayşe Akın Erbil'in yeni boşandığı Gülseren Ceylan'a sert ifadeler kullandı.

Ayşe Akın bununla da kalmadı. Mehmet Ali Erbil'in yanında dans edip garip hareketlerde bulunan Akın bir ara ağızları açık bırakan bir benzetmede de bulundu.

"Arkadaşlar ben 12 yaşındayım" diyerek kahkaha atan Ayşe Akın sonrasında ise Erbil'i göstererek "Epstein" dedi. Erbil'i pedofili sapığa benzeten genç kadın daha sonra ise ayağa kalkıp dans etti.

Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Mehmet Ali Erbil'e "Yaşından başından utan", "Bunlar çocuklarından da mı utanmıyor?", "Ne rezil görüntüler" tepkileri geldi.