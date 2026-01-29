Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Erbil Esra Ezmeci'ye konuk oldu! Yatak odası sorusu gerginlik yarattı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, özel hayatıyla magazin manşetlerinden bir an olsun düşmüyor.

Geçtiğimiz haftalarda kendisinden 40 yaş küçük eşi Gülseren Erbil ile boşanmanın eşiğinden dönen Erbil bu defa Esra Ezmeci'nin programına konuk oldu. Programa samimi itiraflarıyla damga vuran ikili özel hayat sorusuyla bir anda gerildi.

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Erbil'e programı izleyenlerden bir kişi 'Aranızda ciddi anlamda bir yaş farkı var. Akşamları oturduğunuzda ilk önce hanginiz uyuyor?' diye sordu. Mehmet Ali Erbil 'Ben' yanıtını verdi.

Esra Ezmeci, 'Burada ne yani? Bunu neden merak ettiniz?' diye bir soru yöneltti.

Aynı izleyici 'Gülseren Hanım genç bir bayan ya, yeni de evliler, kocasıyla cilveleşmek filan ister, bunları Mehmet Ali bey karşılayabiliyor mu?' diyerek yanıt verdi.

'BUNLAR ÖZEL SORULAR'

Gülseren Erbil bir anda ciddileşerek 'Bunlar çok özel sorular. Bunlar iki kişinin arasında, evdeki şeyler. Nasıl ben size sormuyorsam... Bence bunu geçelim.' diyerek karşılık verdi.