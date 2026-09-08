Mehmet Fatih Obuz, Serhat Kılıç'ın son mesajını paylaştı

Oyuncu Serhat Kılıç geçtiğimiz gün henüz 51 yaşındayken hayata veda etti. Kaybının ardından sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğan ünlü oyuncunun ardından pek çok paylaşım yapıldı.

Kardelenler' dizisinde Serhat Kılıç ile amca-yeğen karakterlerini oynayan Mehmet Fatih Obuz ise Kılıç'ın kendisine gönderdiği son mesajı paylaştı. Niye Çattın Kaşlarını türküsüyle yapılan paylaşıma oyuncu şu notu ekledi:

"Ne kadar güzel bir insan ve ne kadar güzel bir ruh olduğunu sayfalarca, saatlerce anlatmak isterdim ama sen istemezdin.. Bu fotoğraf hep burada kalsın isterim. En son bu türküyü atıp bu mesajları yazmıştın, çok şey anlatmışsın meğer. Çok büyük bir açmaz oldu abi... Bir daha ansızın şehzadem mesajını alamayacak ve sana bir şeyler danışamayacak olmak çok acı geliyor, yattığın yer incitmesin, mekanın cennet olsun inşallah. Şehzadem demeni özler ve senin deyiminle öperim, ellerinden..."

Serhat Kılıç'ın genç oyuncuya gönderdiği mesaj ise şöyle: