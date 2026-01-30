MAGAZİN

Melania Trump belgeseli için sadece 3 bilet satıldı! Tepki çekti

ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ın hayatını konu alan 75 milyon dolarlık “Melania” adlı belgeselin İngiltere gösteriminde toplam üç bilet satıldı.

Öznur Yaslı İkier

ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump, hayatını konu alan “Melania” adlı belgeselle gündeme geldi. Amazon MGM Studios tarafından 40 milyon dolara satın alınan ve Melania Trump'a da önemli bir ödeme içerdiği söylenen yapım, yaklaşık 35 milyon dolara mal olan küresel bir pazarlama kampanyasıyla da desteklendi.

Belgesel, Trump'ın Ocak 2025'te iktidara dönüşüne kadar geçen 20 günlük döneme odaklanıyor.

Ancak tüm bu uluslararası çalışmalara rağmen belgesel İngiltere’de oldukça sönük bir başlangıç yaptı. Belgeselin cuma günü yapılacak Londra prömiyeri öncesinde, Islington’daki bir sinemada saat 15:10’daki gösterim için yalnızca bir bilet satıldığı, aynı gün saat 18.00’deki ikinci seans için ise sadece iki bilet alındığı bildirildi.

VUE ÇOK SAYIDA TEPKİ ALDI

Öte yandan, Londra genelindeki Vue sinemalarında planlanan 28 ayrı gösterimin tamamında koltukların boş olduğu belirtildi. Vue CEO'su Tim Richards, The Telegraph'a verdiği bir röportajda, belgeseli sinemalarında gösterme kararını eleştiren çok sayıda e-posta aldığını açıkladı.

Donald Trump Melania Trump
