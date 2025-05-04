Melek Baykal Özgür Özel ile saldırı sonrası paylaştı: "İzlerken moralimiz alt üst oldu"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma töreninin ardından Selçuk Tengioğlu adlı saldırgan tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

ÇOCUKLARINI ÖLDÜRMÜŞ

2004 yılında çocuklarını öldürmekten dolayı sabıkası olan, cinsel taciz ve şiddet suçları da bulunan saldırgan Selçuk Tengioğlu gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sayın Özel’e saldıranın S.T. adlı şahıs olduğu tespit edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" dedi.

Yaşananlar tepkiler sürerken Melek Baykal da Özgür Özel ile olan bir karesini sosyal medyadan yayınlayarak üzüntüsünü şu sözlerle ifade etti:

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"Bu aydınlık yüzü hiçbir zorbalık durduramaz. Bu saldırıyı bütün vatandaşlarımız gibi şiddetle kınıyorum. İzlerken moralimiz alt üst oldu, ancak televizyondan genel başkanın morali iyi diye duyduk, biraz daha rahat soluk aldık. Geçmiş olsun dileklerimle..."