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Melek Mosso imaj tazeledi! Saçlarını kısa kestirdi

Gerek şarkıları gerek özel hayatıyla gündemden düşmeyen Melek Mosso imaj tazeledi. Mosso'nun son görüntüsü sosyal medyada da pek çok yorum aldı.

Melek Mosso imaj tazeledi! Saçlarını kısa kestirdi
Kubra Akalın

Son dönemin popüler isimlerinden biri olan Melek Mosso; şarkıları, sahne şovlarıyla olduğu kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz günlerde kafa üstü düşerek yaralanan Melek Mosso "Bahçe önünü yıkarken terliğim kaydı ve kafa üstü düştüm. Arkadaşlar, dua edin, desteklerinizi bekliyorum. Üç gündür başıma gelmeyen kalmadı. Kem gözlüler, nazar etmeyin, yeter artık" demişti.

Melek Mosso imaj tazeledi! Saçlarını kısa kestirdi 1

Eşi Serkan Sağdıç ile mutlu birliktelikleri süren ve yaz konserleri devam eden Melek Mosso şimdi de değiştirdiği imajıyla gündeme geldi.

Saçlarını kestiren ünlü isim, yeni halini "Saçları yavaş ve emin adımlarla kısaltıyorum. Güzel olmuş mu?" diyerek paylaştı.

Melek Mosso'nun kısa saçları çok beğenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Melek Mosso
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