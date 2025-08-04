Melek Mosso imaj tazeledi! Saçlarını kısa kestirdi

Son dönemin popüler isimlerinden biri olan Melek Mosso; şarkıları, sahne şovlarıyla olduğu kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz günlerde kafa üstü düşerek yaralanan Melek Mosso "Bahçe önünü yıkarken terliğim kaydı ve kafa üstü düştüm. Arkadaşlar, dua edin, desteklerinizi bekliyorum. Üç gündür başıma gelmeyen kalmadı. Kem gözlüler, nazar etmeyin, yeter artık" demişti.

Eşi Serkan Sağdıç ile mutlu birliktelikleri süren ve yaz konserleri devam eden Melek Mosso şimdi de değiştirdiği imajıyla gündeme geldi.

Saçlarını kestiren ünlü isim, yeni halini "Saçları yavaş ve emin adımlarla kısaltıyorum. Güzel olmuş mu?" diyerek paylaştı.

Melek Mosso'nun kısa saçları çok beğenildi.