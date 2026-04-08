Melek Mosso kararına itiraz: Savcılık adli kontrol istedi

Ünlülere yönelik “uyuşturucu” soruşturmasında gözaltına alınan Simge Sağın, Melek Mosso ve İlkay Şencan Beykoz Adliyesine sevk edilmişti. İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli, Deha Bilimlier, Ersay Üner, Asli Sipahi Hacısüleymanoğlu, Bengü Erden ise Adli Tıp’taki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, savcılık ifadelerinin alınmasının ardından Melek Mosso, Simge Sağın ve İlkay Şencan hakkında adli kontrol şartı uygulanarak serbest kalmalarını talep ederek sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Hakimlik, Melek Mosso hakkındaki talebi reddederek hiçbir tedbir uygulamadan serbest bırakırken, Simge Sağın ve İlkay Şencan ise yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADLİ KONTROLE İTİRAZ

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Melek Mosso hakkında adli kontrol şartı uygulanmamasına itiraz etti.

Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Melek Mosso, şu ifadeleri kullandı:

"Sabah saatlerinde Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındım.

Arama, ifade ve soruşturma aşamalarında görevli memurlarla tam iş birliği içerisinde hareket edilmiş, konutumda gerçekleştirilen aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanılmamıştır.

Evimde bulunan ilaçlar; doktorum tarafından tedavim için reçete edilmiş, yetkili eczaneden yasal olarak temin edilmiş ve hekim kontrolünde kullanılmakta olan reçeteli ilaçlardır. Reçeteli ilaçlar dışında herhangi bir madde kullanımım söz konusu değildir.

Savcılığa gerekli reçeteler ibraz edilmiş olup süreç sonunda adli kontrol dahi uygulanmadan tutuksuz yargılanmama karar verilmiştir. Ortada suç teşkil eden hiçbir fiil bulunmadığından işbu sonuç benim için bir sürpriz olmamıştır.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve Jandarma Komutanlığı’na; süreç boyunca hukuka uygun, saygılı, yapıcı ve profesyonel bir tutum sergiledikleri için içtenlikle teşekkür ediyorum.

Hukuka olan güvenim tamdır ve soruşturmanın geri kalan aşamalarında da üzerime düşen her türlü yükümlülük yerine getirilecektir.

Hakkımda yanıltıcı bilgi paylaşan kişi ve kurumlar hakkında gerekli yasal yollara başvurulacaktır."