Melek Mosso Nikbinler tartışmasına dahil oldu! 'O gece kulisteydim...'

Mustafa Sandal için düzenlenen “Saygı1” konserindeki performansıyla yapay zekâ tartışmalarının başlamasına neden olan Nikbinler grubu eleştirileri kabul etmemiş şarkıcı çıplak sesle söyleyerek yanıt vermişti. Tartışmalara Melek Mosso da dahil oldu.

“Saygı 1” konseptiyle düzenlenen ve Mustafa Sandal’ın uzun yıllara yayılan müzik kariyerine ithaf edilen gecede birçok sanatçı sahne aldı.

Mustafa Sandal'ın Denize Doğru şarkısını seslendiren Nikbinler'in şarkıyı seslendirmediği ve yapay zekaya yorumlattığı iddia edildi. Murat Dalkılıç isim vermeden tartışmalar gündemdeyken 'Biraz önce yapay zekanın kendi söylüyormuş gibi yapan çok iyi bir şarkıcı rolünde birini gördüm' demişti.

Mustafa Sandal ise iki video paylaşarak Nikbinler'e desteğini açıklamıştı.
O gece sahne alan isimlerden biri olan Melek Mosso ise tartışmalara dahil oldu.

'KİMİ KANDIRIYORSUNUZ?'

Melek Mosso o geceyi şöyle anlattı; “Arkadaşımız şarkıyı söylemiş, Suno AI’dan geçirmiş. Bu kabak gibi belliydi. Ben çünkü kulisteydim. Suno bir müzik programı yapay zekayla oluşturuluyor. Kimi kandırıyorsunuz? Kulağı sağlam müzisyenler var, bizi mi kandıracaksın?” ifadelerini kullandı.

