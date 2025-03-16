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  4. Melek Mosso'nun makyajsız hali gündemde! Gelen mesajlar kızdırdı: Aklım almıyor

Melek Mosso'nun makyajsız hali gündemde! Gelen mesajlar kızdırdı: Aklım almıyor

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
16.03.2025 07:32
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Melek Mosso Bali tatilindeki pozlarından sonra makyajsız haliyle dikkat çekti. Melek Mosso, makyajsız bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştıktan sonra gelen kötü yorumlarla çıldırdı.

Melek Mosso'nun makyajsız hali gündemde! Gelen mesajlar kızdırdı: Aklım almıyor

Eşi Serkan Sağdıç ile Bali'ye giden ve tatil pozlarıyla dikkat çeken Melek Mosso makyajsız haliyle gündemde. Makyajsız halini paylaştıktan sonra zorbalığa maruz kalan şarkıcı Instagram hesabı üzerinden sert çıktı.

"Ben kendimi makyajlı da seviyorum, makyajsız da seviyorum" diyen Melek Mosso kendisine gelen mesajları gördükten sonra şu sözlerle isyan etti:

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"Dün çektiğim makyajsız fotoğraf yüzünden DM kutum yargı dağıtan erkeklerle dolup taşmış. Toplum önündeki kadınlara bu şekilde saldırgan, edepsiz ve üstünüze vazife olmayan şeyleri nasıl yazdığınızı hâlâ aklım almıyor. Düşünün ki insanlar kendini seviyor. Ben kendimi makyajlı da seviyorum makyajsız da seviyorum. Artık kadınlara bu şekilde güzellik normlarıyla ya da başka sınırlarla saldırmaktan vazgeçin."

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TATİLDE HASTALANMIŞTI

Melek Mosso, Bali’de geçirdiği tatilin keyfini çıkarırken, Bali Belly hastalığına da yakalanmıştı. Mosso, bu konuda da paylaşım yaparak hayranlarına sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

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Melek Mosso
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