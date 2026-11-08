Çağla Şıkel'in son paylaşımı ağızları açık bıraktı!

47 yaşındaki Çağla Şıkel sosyal medya hesabı üzerinden son dönemlerin popüler spor dallarından biri olan wakeboard yaptığı anları paylaştı. Eski mankenin bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan Çağla Şıkel günlük hayatından kareleri takipçileri ile sıklıkla paylaşıyor. Sportif bir yaşamı benimseyen Şikel, ilerleyen yaşına rağmen fit görüntüsü ve paylaşımlarıyla adından sıklıkla söz ettiriyor.

SON PAYLAŞIMI HAYRANLARININ AĞZINI AÇIK BIRAKTI

Yeni şeyler deneyimlemeyi seven ve sık sık sosyal medyasında hayatındaki değişikliklere ilişkin paylaşımlar yapan Şıkel, yaptığı son paylaşımımla deyim yerindeyse hayranlarının ağzını açık bıraktı.

SUYUN ÜZERİNDE ADETA DANS ETTİ

Wakeboard yaparken kendini kayda alan Çağla Şıkel‘in suyun üzerinde adeta dans ettiği dakikalar beğeni topladı.