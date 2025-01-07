MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Melis Sezen, IMDb Starmetre sıralamasında Türk oyuncular arasında zirveye oturdu

Melis Sezen, IMDb Starmetre sıralamasında Türk oyuncular arasında zirveye oturdu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.01.2025 12:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Melis Sezen, IMDb Starmetre sıralamasında Türk oyuncular arasında 1. sıraya oturduve dünya çapında büyük bir başarı elde etti. Deha'nın yıldızı son dönemde paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Melis Sezen, IMDb Starmetre sıralamasında Türk oyuncular arasında zirveye oturdu

Ünlü oyuncu Melis Sezen, yılın ilk IMDb Starmetre sıralamasında Türk oyuncular arasında birinci olarak büyük bir başarıya imza attı. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Sadakatsiz dizisindeki 'Derin' karakteriyle tanınan Sezen, özellikle son dönemdeki kariyer başarıları ve aşk hayatıyla sıkça gündeme geliyor.

Deha'nın yıldızı Melis Sezen, bu hafta yayımlanan yılın ilk IMDb Starmetre sıralamasında dünya çapında 15 milyonu aşkın kişi arasında 130. sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı. En dikkat çekici nokta ise Sezen'in, Türk oyuncular arasında birinci sırayı almasıydı.

Ekran görüntüsü 2025-01-07 115809

Güzel oyuncu, Türk oyuncularının dünya çapındaki sıralamasında zirveye oturarak, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Ekran görüntüsü 2025-01-07 115751

Melis Sezen yurt dışında da oldukça fazla ilgi görüyor. Geçtiğimiz günlerde, İtalya'nın en çok izlenen talk show programı Verissimo'ya katılan Sezen, sempatik tavırlarıyla büyük ilgi toplamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Melis Sezen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Tüm servetini kaybetti! Evi ve arabası küle döndü! ''Sıfırdan başlayacağız''

Tüm servetini kaybetti! Evi ve arabası küle döndü! ''Sıfırdan başlayacağız''

Hrant Dink'in katili Ogün Samast için yeni karar

Hrant Dink'in katili Ogün Samast için yeni karar

Benfica'dan şoke eden Kerem Aktürkoğlu kararı! Portekiz'de tozu dumana katmıştı...

Benfica'dan şoke eden Kerem Aktürkoğlu kararı! Portekiz'de tozu dumana katmıştı...

Başsavcılık harekete geçti! Ünlü menajer Ayşe Barım'a soruşturma

Başsavcılık harekete geçti! Ünlü menajer Ayşe Barım'a soruşturma

Sahneye hem geç hem de alkollü çıktı! Müşteriler salonu tek tek terk etti

Sahneye hem geç hem de alkollü çıktı! Müşteriler salonu tek tek terk etti

Real Madrid, Arda Güler'i kiralık olarak gönderiyor! Yeni adresini bile duyurdular...

Real Madrid, Arda Güler'i kiralık olarak gönderiyor! Yeni adresini bile duyurdular...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Monttan ayakkabıya %50'ye varan sepet indirimleri başladı

Monttan ayakkabıya %50'ye varan sepet indirimleri başladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.