Melis Sezen, IMDb Starmetre sıralamasında Türk oyuncular arasında zirveye oturdu

Ünlü oyuncu Melis Sezen, yılın ilk IMDb Starmetre sıralamasında Türk oyuncular arasında birinci olarak büyük bir başarıya imza attı. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Sadakatsiz dizisindeki 'Derin' karakteriyle tanınan Sezen, özellikle son dönemdeki kariyer başarıları ve aşk hayatıyla sıkça gündeme geliyor.

Deha'nın yıldızı Melis Sezen, bu hafta yayımlanan yılın ilk IMDb Starmetre sıralamasında dünya çapında 15 milyonu aşkın kişi arasında 130. sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı. En dikkat çekici nokta ise Sezen'in, Türk oyuncular arasında birinci sırayı almasıydı.

Güzel oyuncu, Türk oyuncularının dünya çapındaki sıralamasında zirveye oturarak, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Melis Sezen yurt dışında da oldukça fazla ilgi görüyor. Geçtiğimiz günlerde, İtalya'nın en çok izlenen talk show programı Verissimo'ya katılan Sezen, sempatik tavırlarıyla büyük ilgi toplamıştı.