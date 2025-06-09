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Melis Sezen kısa taytıyla poz verdi! Görenler kendini tutamadı: Ne gerek var?

Son olarak Deha dizisiyle ekranda boy gösteren Melis Sezen kısa taytı ve spor sütyeniyle bahçede pozlar verdi. Ancak Melis Sezen'in kısa taytıyla verdiği pozdaki bir detay görenleri rahatsız etti.

Melis Sezen kısa taytıyla poz verdi! Görenler kendini tutamadı: Ne gerek var?

Deha dizisi geçtiğimiz günlerde yayınlanan final bölümüyle ekranlara veda etti. Deha'nın 'İmre'si Melis Sezen hemen yeni bir proje anlaşması yaparak dikkat çekti.

Özgün hikayesi Ali Demirel’e ait olan 'Leyla Hali' dizinin başrolü olan Melis Sezen şu sıralar ise dinleniyor.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Melis Sezen beyaz kısa taytı ve spor sütyeniyle bahçede poz verdi.

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Kısa taytıyla şekilden şekle giren Melis Sezen'in bu pozları takipçilerini ikiye böldü. Kimi güzel oyuncuya beğeni yağdırırken kimi ise Sezen'in taytına taktı.

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Hafif iç gösteren taytı görenler "Bu pozlara ne gerek var?", "Her yeriniz ortada", "Ped görünüyor gibi", "Çok anlamsız olmuş" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Melis Sezen
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