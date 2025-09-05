Melis Sezen, Venedik Film Festivali’ne damga vurdu! Hem kıyafeti hem enerjisi gündem oldu

Sadakatsiz dizisiyle yıldızı parladıktan sonra sık sık adından söz ettiren Melis Sezen sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Zaman zaman dans videolarıyla gündeme gelen Sezen, Venedik Film Festivali’ne katıldı.

Oyuncu Melis Sezen, bir markanın onur konuğu olarak festivalde boy gösterdi.

Kırmızı halıdaki yürüyüşü, şıklığını ve zarafetiyle görenleri büyüleyen güzel oyuncunun iddialı kıyafeti de dikkat çekti. Sezen vücudunu saran elbisesini taşlı küpeler ve kırmızı ruj ile güçlü tamamladı.

5 Eylül'de festival kapsamında prömiyeri yapılacak olan Ri gua zhong tian (The Sun Rises on Us All) filmini izleyen Melis Sezen öncesinde pozlar verdi.

Gerek enerjisiyle gerekse tarzıyla sosyal medyada büyük beğeni alan Melis Sezen'e yorum yağdı.

Sosyal medyada "Kıyafeti çok iyi", "Kadın hem güzel hem enerjik", "Şahane görünüyor" yorumları yapıldı.