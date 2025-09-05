MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Melis Sezen, Venedik Film Festivali’ne damga vurdu! Hem kıyafeti hem enerjisi gündem oldu

Melis Sezen, bu yıl Venedik Film Festivali’ne yüzü olduğu mrkanın davetlisi olarak katıldı. Melis Sezen'in tarzı sosyal medyayı sallarken enerjisiyle de hayranlarından beğeni topladı.

Melis Sezen, Venedik Film Festivali’ne damga vurdu! Hem kıyafeti hem enerjisi gündem oldu
Kubra Akalın

Sadakatsiz dizisiyle yıldızı parladıktan sonra sık sık adından söz ettiren Melis Sezen sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Zaman zaman dans videolarıyla gündeme gelen Sezen, Venedik Film Festivali’ne katıldı.

Oyuncu Melis Sezen, bir markanın onur konuğu olarak festivalde boy gösterdi.

Melis Sezen, Venedik Film Festivali’ne damga vurdu! Hem kıyafeti hem enerjisi gündem oldu 1

Kırmızı halıdaki yürüyüşü, şıklığını ve zarafetiyle görenleri büyüleyen güzel oyuncunun iddialı kıyafeti de dikkat çekti. Sezen vücudunu saran elbisesini taşlı küpeler ve kırmızı ruj ile güçlü tamamladı.

Melis Sezen, Venedik Film Festivali’ne damga vurdu! Hem kıyafeti hem enerjisi gündem oldu 2

5 Eylül'de festival kapsamında prömiyeri yapılacak olan Ri gua zhong tian (The Sun Rises on Us All) filmini izleyen Melis Sezen öncesinde pozlar verdi.

Melis Sezen, Venedik Film Festivali’ne damga vurdu! Hem kıyafeti hem enerjisi gündem oldu 3

Gerek enerjisiyle gerekse tarzıyla sosyal medyada büyük beğeni alan Melis Sezen'e yorum yağdı.

Melis Sezen, Venedik Film Festivali’ne damga vurdu! Hem kıyafeti hem enerjisi gündem oldu 4
Sosyal medyada "Kıyafeti çok iyi", "Kadın hem güzel hem enerjik", "Şahane görünüyor" yorumları yapıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Evliliği büyük ses getirdi! Gizemli damat hakkındaki iddialar olay oldu! Açıklama gecikmediEvliliği büyük ses getirdi! Gizemli damat hakkındaki iddialar olay oldu! Açıklama gecikmedi
İki fenomen ismin kocası hakkında şoke eden ilişki iddiası! İsyan etti: Ahlaksızca...İki fenomen ismin kocası hakkında şoke eden ilişki iddiası! İsyan etti: Ahlaksızca...

Anahtar Kelimeler:
Melis Sezen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Vücudunu saran iddialı seçimiyle Venedik Film Festivali’ne damga vurdu

Vücudunu saran iddialı seçimiyle Venedik Film Festivali’ne damga vurdu

Tarife bile belli: 10 bin TL kundaklama, 200 bin TL cinayet

Tarife bile belli: 10 bin TL kundaklama, 200 bin TL cinayet

Yeşil sahalarda ilginç olay! 22 futbolcu aynı anda yere yattı, tribünün altına saklananlar bile var...

Yeşil sahalarda ilginç olay! 22 futbolcu aynı anda yere yattı, tribünün altına saklananlar bile var...

Pazartesi gününe hazırlık yapıyor iddiası! Birçok isimi arayıp bunu demiş

Pazartesi gününe hazırlık yapıyor iddiası! Birçok isimi arayıp bunu demiş

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tahliye edildi

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tahliye edildi

Uğurcan Çakır'ın yerine dünya devinin kalecisi! 50 milyon Euro bonservis...

Uğurcan Çakır'ın yerine dünya devinin kalecisi! 50 milyon Euro bonservis...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.