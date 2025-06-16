Melisa Aslı Pamuk oğlu ve eşini paylaştı! Binlerce beğeni yağdı

"Ego", "Çarpışma", "Kara Sevda" gibi yapımlarla tanınan oyuncu Melisa Aslı Pamuk, geçtiğimiz yıl mayıs ayında futbolcu Yusuf Yazıcı ile dünyaevine girmişti.

Sürpriz nikahtan aylar sonra bebek müjdesi veren Melisa Aslı Pamuk, 29 Ocak 2025'te ilk kez anne oldu.

Mylan adını verdiği oğullarının yüzünü geçtiğimiz hafta ilk kez gösteren ünlü çiftten Melisa Aslı Pamuk Babalar Günü'nü de es geçmedi.

Eşi Yusuf Yazıcı ile oğlunun fotoğrafını paylaşan Melisa Aslı Pamuk, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Pamuk paylaşımına "İyi ki varsın babalar günün kutlu olsun en iyi baba. Seni seviyorum" notunu düştü. Yusuf Yazıcı ise paylaşıma kalp emojisi ile yanıt verdi.