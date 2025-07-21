Melisa Döngel bu sefer İtalya'da! Beyaz bikinisiyle poz verdi

Oyuncu Melisa Döngel hem özel hayatı hem de paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Güzelliğiyle beğeni toplayan Melisa Döngel yaz tatilinin tadını çıkarıyor.

Geçtiğimiz günlerde iş insanı sevgilisiyle birlikte Bodrum'da yaz sezonunu açan Döngel, rotasını İtalya'ya çevirmişti.

Bu kez İtalya'dan paylaşım yapan Döngel sarı elbisesi ve beyaz bikinisiyle poz verdi. Güzel oyuncu kısa sürede binlerce beğeni aldı.

MELİSA DÖNGEL KİMDİR?

Melisa Döngel,18 Eylül 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde tamamladı.

İlk güçlü oyunculuk deneyimini, 2016'da 'Hangimiz Sevmedik' dizisinde Sevtap karakterini canlandırdı. Yine aynı yılda rol aldığı 'Arka Sokaklar' dizisinde Nil karakterini oynadı.

2018'de yayımlanan 'Bizim Hikaye' dizisinde Deniz karakterini canlandırdı. 020 yılında yayınlanmaya başlayan 'Sen Çal Kapımı' dizisinde Ceren Başar karakterine hayat verdi.

2021 yılında Sadakatsiz dizisinde konuk oyuncu olarak rol aldı. Yine 2021'de ekranların sevilen dizisi 'Aşk Mantık İntikam'ın kadrosuna dahil olup, Çağla Yılmaz karakterini canlandırmaya başladı.